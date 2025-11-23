Orbán ViktorHajdú B IstvánBognár Györgylabdarúgó válogatottfoci

Orbán Viktor kulisszatitkokkal jelentkezett + videó

Van élet a halál után, de még mögötte is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 20:40
Orbán Viktor és Bognár György Facebook/Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eddig nem látott felvételeket osztott meg Orbán Viktor a közösségi oldalán a Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal folytatott beszélgetésének hátteréről. A miniszterelnök a korábbi válogatott labdarúgóval és a sportkommentátorral a magyar labdarúgás helyzetéről beszélgetett.

Orbán Viktor
Beszélgetés a magyar labdarúgásról. Forrás: Facebook

A videóban láthatjuk, ahogy a kormányfő és Bognár György megérkeznek a műsor felvételének helyszínére. Azt is, hogy az adás után egy vendéglőnél is megálltak.

Nem ez az első kulisszák mögött készült felvétel, amelyet Orbán Viktor megosztott, egy korábbiban azt láthattuk, hogy a miniszterelnök elárulja Bognár Györgynek, hogy mit szokott csinálni éjjelente, amikor nem tud aludni.

Éjszaka, amikor nem tudok aludni, régi meccseket nézek

– idézte fel a kormányfő. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy az 1966-os csapatot már kívülről-belülről ismeri, de szokott nézni későbbieket is. Arról is beszélt, hogy még a korábbi válogatott játékos, Bognár György mérkőzéseit is szokta nézni.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni fájdalmas veresége után ült le Bognár Györggyel, a Paks labdarúgócsapatának vezetőedzőjével és Hajdú B. István kommentátorral, hogy beszélgessenek a magyar futballról.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor és Bognár György (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu