Orbán Viktor kulisszatitkokkal jelentkezett + videó

Eddig nem látott felvételeket osztott meg Orbán Viktor a közösségi oldalán a Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal folytatott beszélgetésének hátteréről. A miniszterelnök a korábbi válogatott labdarúgóval és a sportkommentátorral a magyar labdarúgás helyzetéről beszélgetett.

Beszélgetés a magyar labdarúgásról. Forrás: Facebook

A videóban láthatjuk, ahogy a kormányfő és Bognár György megérkeznek a műsor felvételének helyszínére. Azt is, hogy az adás után egy vendéglőnél is megálltak.

Nem ez az első kulisszák mögött készült felvétel, amelyet Orbán Viktor megosztott, egy korábbiban azt láthattuk, hogy a miniszterelnök elárulja Bognár Györgynek, hogy mit szokott csinálni éjjelente, amikor nem tud aludni.

Éjszaka, amikor nem tudok aludni, régi meccseket nézek

– idézte fel a kormányfő. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy az 1966-os csapatot már kívülről-belülről ismeri, de szokott nézni későbbieket is. Arról is beszélt, hogy még a korábbi válogatott játékos, Bognár György mérkőzéseit is szokta nézni.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni fájdalmas veresége után ült le Bognár Györggyel, a Paks labdarúgócsapatának vezetőedzőjével és Hajdú B. István kommentátorral, hogy beszélgessenek a magyar futballról.