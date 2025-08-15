Zelenszkij figyelemmel kíséri a találkozót

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatást vár az ukrán hírszerzéstől Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök alaszkai megbeszéléséről, és abban bízik, hogy az orosz–amerikai tárgyalások megnyitják az utat egy Ukrajnát is magában foglaló háromoldalú csúcstalálkozó előtt.

Zelenszkij figyeli a találkozó alakulását

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Ma tájékoztatást várok az ukrán hírszerzéstől az orosz fél aktuális szándékairól és az alaszkai találkozóra való felkészüléséről

– írta Zelenszkij a Telegramon.

Hozzátette, hogy elsődleges célja egy olyan megbeszélés megszervezése, amelyen ő maga is részt vehetne Donald Trump és Vlagyimir Putyin mellett.

Itt az ideje véget vetni a háborúnak, és ehhez Oroszországnak meg kell tennie a megfelelő lépéseket. Számítunk az Egyesült Államokra

– fogalmazott az ukrán elnök.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump pénteken Anchorage-ban, egy katonai bázison ül tárgyalóasztalhoz, első ízben azóta, hogy 2022 februárjában Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. A megbeszélések várhatóan a tűzszünet feltételeire és a háború lezárásának lehetőségeire összpontosítanak.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)