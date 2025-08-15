TrumpPutyinZelenszkij

Zelenszkij figyelemmel kíséri a találkozót

Az ukrán elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy figyelemmel kíséri az orosz és az amerikai elnök találkozóját. Volodimir Zelenszkij reméli, hogy egy háromoldalú találkozóra is sor kerülhet nemsokára.

2025. 08. 15. 19:04
Fotó: BEN STANSALL Forrás: POOL
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatást vár az ukrán hírszerzéstől Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök alaszkai megbeszéléséről, és abban bízik, hogy az orosz–amerikai tárgyalások megnyitják az utat egy Ukrajnát is magában foglaló háromoldalú csúcstalálkozó előtt.

Zelenszkij figyeli a találkozó alakulását
Ma tájékoztatást várok az ukrán hírszerzéstől az orosz fél aktuális szándékairól és az alaszkai találkozóra való felkészüléséről 

– írta Zelenszkij a Telegramon.

Hozzátette, hogy elsődleges célja egy olyan megbeszélés megszervezése, amelyen ő maga is részt vehetne Donald Trump és Vlagyimir Putyin mellett.

Itt az ideje véget vetni a háborúnak, és ehhez Oroszországnak meg kell tennie a megfelelő lépéseket. Számítunk az Egyesült Államokra 

– fogalmazott az ukrán elnök.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump pénteken Anchorage-ban, egy katonai bázison ül tárgyalóasztalhoz, első ízben azóta, hogy 2022 februárjában Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. A megbeszélések várhatóan a tűzszünet feltételeire és a háború lezárásának lehetőségeire összpontosítanak.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

