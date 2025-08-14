Ukrajna volt miniszterelnöke, Nikolaj Azarov újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nincs szükség Volodimir Zelenszkij jelenlétére a közelgő Putyin–Trump-találkozón, amelyre augusztus 15-én Alaszkában kerül sor. Azarov rámutatott, hogy Zelenszkij egy báb, aki semmiről sem dönthet saját hatáskörben, csak azt teszi, amit mondanak neki – írja a TASZSZ. A volt ukrán miniszterelnök szerint Trumpnak elegendő eszköz van a kezében arra, hogy Zelenszkijt rávegye a csúcstalálkozón meghozott döntések végrehajtására.
Zelenszkij lelepleződött – ezért nem lesz ott a csúcstalálkozón
Ukrajna volt miniszterelnöke szerint az ukrán elnök nem vesz részt a közelgő orosz–amerikai csúcson Alaszkában, mert ő csupán egy báb. Azarov szerint Trump képes lesz rávenni Zelenszkijt a csúcstalálkozón meghozott döntések végrehajtására – a jelek szerint nélküle döntenek Ukrajna sorsáról.
Zelenszkij nélkül döntenek Ukrajna sorsáról
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla Donald Trump amerikai elnök augusztus elején kijelentette, hogy augusztus 15-én találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában. Az időpontot és a helyszínt később megerősítette az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov, aki szerint az orosz és az amerikai elnök a találkozón az ukrajnai válság tartós rendezésére vonatkozó lehetőségeket vitatja meg. Usakov elmondása szerint Moszkva arra számít, hogy a két vezető Oroszország területén belül is találkozik majd az alaszkai tárgyalások után.
További Külföld híreink
Zelenszkij készül valamire a Trump–Putyin-csúcs előtt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 14-én találkozik Keir Starmer brit miniszterelnökkel a Downing Street-i rezidencián. A találkozó előtt, augusztus 13-án, telefonon egyeztetett Zelenszkij az amerikai elnökkel, Donald Trumppal, valamint európai vezetőkkel. A beszélgetés során Trump azt ígérte, hogy a közelgő Vlagyimir Putyinnal tartandó csúcstalálkozón az ukrajnai tűzszünetet fogja előmozdítani. Starmer hivatala eddig keveset árult el a találkozó tervezett programjáról.
További Külföld híreink
Borítókép: Trump Zelenszkij nélkül tárgyal Ukrajna sorsáról (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Globál Nógrádi Györggyel – Donald Trump komoly alkut köthet Vlagyimir Putyinnal
Ukrajna már rég elvesztette a háborút.
Orbán Viktor: Brüsszel nem Magyarország főnöke
Jó, ha tisztázzuk: Brüsszel nem Magyarország főnöke! Az Európai Unió szuverén országok közössége – fogalmazott a miniszterelnök.
Egyet meztelenül, három másik holttestet pedig ruhában találtak meg egymástól néhány méterre a Szajnában
Mindegyik férfi.
Putyin elindult Alaszkába
Felszállt Moszkvából Vlagyimir Putyin különgépe.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Globál Nógrádi Györggyel – Donald Trump komoly alkut köthet Vlagyimir Putyinnal
Ukrajna már rég elvesztette a háborút.
Orbán Viktor: Brüsszel nem Magyarország főnöke
Jó, ha tisztázzuk: Brüsszel nem Magyarország főnöke! Az Európai Unió szuverén országok közössége – fogalmazott a miniszterelnök.
Egyet meztelenül, három másik holttestet pedig ruhában találtak meg egymástól néhány méterre a Szajnában
Mindegyik férfi.
Putyin elindult Alaszkába
Felszállt Moszkvából Vlagyimir Putyin különgépe.