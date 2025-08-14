UkrajnaPutyinTrump-PutyinZelenszkijorosz-ukrán háborúTrump

Zelenszkij lelepleződött – ezért nem lesz ott a csúcstalálkozón

Ukrajna volt miniszterelnöke szerint az ukrán elnök nem vesz részt a közelgő orosz–amerikai csúcson Alaszkában, mert ő csupán egy báb. Azarov szerint Trump képes lesz rávenni Zelenszkijt a csúcstalálkozón meghozott döntések végrehajtására – a jelek szerint nélküle döntenek Ukrajna sorsáról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 12:17
Trump Zelenszkij nélkül tárgyal Ukrajna sorsáról
Trump Zelenszkij nélkül tárgyal Ukrajna sorsáról Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Ukrajna volt miniszterelnöke, Nikolaj Azarov újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nincs szükség Volodimir Zelenszkij jelenlétére a közelgő Putyin–Trump-találkozón, amelyre augusztus 15-én Alaszkában kerül sor. Azarov rámutatott, hogy Zelenszkij egy báb, aki semmiről sem dönthet saját hatáskörben, csak azt teszi, amit mondanak neki – írja a TASZSZ. A volt ukrán miniszterelnök szerint Trumpnak elegendő eszköz van a kezében arra, hogy Zelenszkijt rávegye a csúcstalálkozón meghozott döntések végrehajtására.

Zelenszkij nélkül döntenek Ukrajna sorsáról
Zelenszkij nélkül döntenek Ukrajna sorsáról
(Fotó: Yuri Kadobnov / AFP)

Zelenszkij nélkül döntenek Ukrajna sorsáról

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla Donald Trump amerikai elnök augusztus elején kijelentette, hogy augusztus 15-én találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában. Az időpontot és a helyszínt később megerősítette az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov, aki szerint az orosz és az amerikai elnök a találkozón az ukrajnai válság tartós rendezésére vonatkozó lehetőségeket vitatja meg. Usakov elmondása szerint Moszkva arra számít, hogy a két vezető Oroszország területén belül is találkozik majd az alaszkai tárgyalások után.

Zelenszkij készül valamire a Trump–Putyin-csúcs előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 14-én találkozik Keir Starmer brit miniszterelnökkel a Downing Street-i rezidencián. A találkozó előtt, augusztus 13-án, telefonon egyeztetett Zelenszkij az amerikai elnökkel, Donald Trumppal, valamint európai vezetőkkel. A beszélgetés során Trump azt ígérte, hogy a közelgő Vlagyimir Putyinnal tartandó csúcstalálkozón az ukrajnai tűzszünetet fogja előmozdítani. Starmer hivatala eddig keveset árult el a találkozó tervezett programjáról. 

Borítókép: Trump Zelenszkij nélkül tárgyal Ukrajna sorsáról (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

