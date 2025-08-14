Zelenszkij lelepleződött – ezért nem lesz ott a csúcstalálkozón

Zelenszkij nélkül döntenek Ukrajna sorsáról

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla Donald Trump amerikai elnök augusztus elején kijelentette, hogy augusztus 15-én találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában. Az időpontot és a helyszínt később megerősítette az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov, aki szerint az orosz és az amerikai elnök a találkozón az ukrajnai válság tartós rendezésére vonatkozó lehetőségeket vitatja meg. Usakov elmondása szerint Moszkva arra számít, hogy a két vezető Oroszország területén belül is találkozik majd az alaszkai tárgyalások után.