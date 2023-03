Az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása a nemzetközi bűnüldözés hatékonyságát is javítaná

Az Antifa működésében egyértelműen felfedezhetők a terrorszervezetek ismérvei, jellegzetességei. Ide sorolható, hogy milyen veszélyeket hordoznak a különböző társadalmakra nézve, adott esetben akár fegyverrel elkövetett, politikai célzatú támadássorozataik révén – jelentette ki Horváth József a Magyar Nemzetnek. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a szélsőbaloldali Antifa terrorszervezetté minősítése megkönnyítené, hogy a bűnüldöző szervek hatékonyan léphessenek fel az erőszakos, emberi életekre törő mozgalmak ellen. Mint kifejtette, időnként az Európai Unió (EU) és a NATO tagországainak a titkosszolgálatai között is megnehezítheti az együttműködést, hogy a különböző államok jogrendjében eltérően értelmezik az egyes bűncselekményeket.

– Ha például egy adott országban nem minősül bűncselekménynek egy olyan eset, amellyel kapcsolatban egy másik állam adatokat kérne ki, akkor a megkeresett fél megtagadhatja az információmegosztást. Ezzel szemben az egységesítés garantálná, hogy az adott szavak és kategóriák alatt ugyanazt értsük. Például azt is mindenki természetesnek veszi és a feladatának tekinti, hogy fellépjen az Iszlám Állam tevékenysége ellen – mutatott rá a tábornok. Ugyanígy annak széleskörű tudatosítása is fontos lenne – folytatta –, hogy

a szélsőbaloldali terror sem bocsánatos bűn, hanem ugyanolyan megítélés alá esik, mint a jobboldali, a vallási vagy bármilyen más megfelelője.

Megfélemlített hatóságok

– Jelenleg Nyugat-Európában az Antifa és egyéb szélsőbaloldali szervezetek kapcsán az elfogult politikai narratíva rendszeresen felülírja a szakmai elvárásokat, ami azzal a következménnyel jár, hogy a bűnüldöző szervek tagjai félnek attól, hogy szélsőjobboldalinak bélyegzik őket, amikor az említett csoportokhoz tartozó aktivistákkal szemben intézkednek, így nem ritka, hogy akár erőszakos bűnügyekben is félrenéznek – fogalmazott a biztonságpolitikai tanácsadó.

Horváth József szerint a világszerte elkövetett Antifa-merényletek miatt a nemzetközi közvélemény is egyre nagyobb nyomást helyez Németországra, hogy terrorszervezetté nyilvánítsák a szélsőbaloldali formációt.

– A német társadalomnak is láthatóan egyre nagyobb hányada kezdi artikulálni az ilyen irányú elvárásaikat, s remélhetőleg még azelőtt lesznek képesek érvényesíteni az akaratukat, hogy a korábbinál is pusztítóbb támadások történnek – húzta alá a szakértő.

Egyértelmű, hogy terroristák

Földi László ugyancsak azt hangsúlyozta lapunknak, hogy az Antifa egyértelműen terrorszervezet, hiszen a társadalmi rend megbontása a céljuk. – Az, hogy még nincsenek hivatalosan is terrorszervezetként nyilvántartva, különösen a Budaházy Györgyöt tizenhét év fegyházbüntetésre ítélő elsőfokú bírósági döntés fényében abszurd. Ugyanis míg Budaházy nem követett el semmilyen erőszakos bűncselekményt, addig az Antifa aktivistái igen, s még bombarecepteket is megosztottak, illetve robbanószerkezet készítésére is bujtogattak – mutatott rá az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója.

Azonban addig is, amíg nem nyilvánítják terrorszervezetté az Antifát, a törvény teljes szigorával kell lesújtani a merénylőkre, hiszen rendkívül súlyos bűncselekményeket követnek el. Az elrettentés és a megelőzés érdekében megfontolandó a legsúlyosabb büntetési tételek alkalmazása

– vélte a szakértő. Hangsúlyozta: Németországban az Antifához és a hasonló szélsőbaloldali mozgalmakhoz csatlakozók elsősorban azt használják ki, hogy más megítélés alá esnek, mint a „mezei” utcai bűnözők vagy futballhuligánok.