Az Európai Tanács uniós jövőt ígér Ukrajnának

António Costa, az Európai Tanács elnöke délután telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel. A portugál politikus kijelentette, hogy az Európai Unió „rendíthetetlen támogatást” nyújt Ukrajnának, és a közösség egységes abban, hogy folytatni kell a nyomásgyakorlást Oroszország felé a háború lezárása érdekében.
Ukrajna támogatása és a béke előkészítése
Costa a beszélgetés során leszögezte:
A legfontosabb prioritásaink a gyilkosságok megállítása, a hadifoglyok cseréjének előmozdítása, valamint az Oroszország által elrabolt több ezer gyermek hazahozatala.
Hozzátette:
Együtt fogunk dolgozni az Egyesült Államokkal a konkrét és lényeges biztonsági garanciákon. Zelenszkij elnökkel és az Egyesült Államokkal közösen készítjük elő a következő lépéseket az igazságos és tartós béke megteremtése érdekében.
Az Európai Tanács elnöke kitért arra is, hogy a támogatásnak nemcsak a jelenlegi helyzet kezelésére kell korlátozódnia.
Folytatnunk kell az ukrán nép támogatását, és előre kell lépnünk a bővítési folyamatban. Ukrajna jövője abban a jólétben és stabilitásban rejlik, amelyet az EU-tagság biztosíthat
– mondta António Costa.
