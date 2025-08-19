UkrajnaAntonio CostaZelenszkijEU-tagság

Az Európai Tanács uniós jövőt ígér Ukrajnának

António Costa, az Európai Tanács elnöke délután telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélés során hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatásában teljes egység van az Európai Unióban, és a béke elérése érdekében továbbra is fenn kell tartani a nyomást Oroszországgal szemben.

Wiedermann Béla
2025. 08. 19. 16:43
António Costa és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
António Costa, az Európai Tanács elnöke délután telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel. A portugál politikus kijelentette, hogy az Európai Unió „rendíthetetlen támogatást” nyújt Ukrajnának, és a közösség egységes abban, hogy folytatni kell a nyomásgyakorlást Oroszország felé a háború lezárása érdekében.

António Costa megerősítette: Ukrajna támogatása és az uniós bővítés is központi cél
António Costa megerősítette: Ukrajna támogatása és az uniós bővítés is központi cél
Fotó: AFP

Ukrajna támogatása és a béke előkészítése

Costa a beszélgetés során leszögezte: 

A legfontosabb prioritásaink a gyilkosságok megállítása, a hadifoglyok cseréjének előmozdítása, valamint az Oroszország által elrabolt több ezer gyermek hazahozatala.

Hozzátette: 

Együtt fogunk dolgozni az Egyesült Államokkal a konkrét és lényeges biztonsági garanciákon. Zelenszkij elnökkel és az Egyesült Államokkal közösen készítjük elő a következő lépéseket az igazságos és tartós béke megteremtése érdekében.

Az Európai Tanács elnöke kitért arra is, hogy a támogatásnak nemcsak a jelenlegi helyzet kezelésére kell korlátozódnia.

Folytatnunk kell az ukrán nép támogatását, és előre kell lépnünk a bővítési folyamatban. Ukrajna jövője abban a jólétben és stabilitásban rejlik, amelyet az EU-tagság biztosíthat

– mondta António Costa.

Borítókép: António Costa és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

