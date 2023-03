A magyar rendőrök munkáját dicsérik a szélsőbaloldal brutalitását megelégelt németek

A sort sokáig lehetne folytatni, de a fent idézett véleményekből is teljesen világos, hogy a német közvélemény döntő többsége, az átlagemberek pontosan látják, hogy milyen veszélyt jelent a baloldal ideológiai és fizikai agressziója az európai társadalmakra. Az is kiderült, hogy sokan megelégelték a német politikai elit és a hatóságok engedékenységét, sőt, előbbiek kifejezett támogató hozzáállását az erőszakos szélsőbaloldali mozgalomhoz. Közben azt is látják, hogy Magyarországon a kormány és a rendvédelmi szervek határozottan fellépnek a bűnözőkkel szemben, miközben a magyarországi dollárbaloldal importálta a szélsőbaloldali erőszakot hazánkba.

Nem meglepő, hogy a német nyilvánosságban erős visszhangot váltott ki a nemzetközi szélsőbaloldali aktivisták brutális budapesti támadássorozata februárban. Súlyos veszélyt jelent a magukat Antifának nevező szélsőségesek szervezkedése és egyre erőszakosabb akciósorozata egész Németországban. Arról is beszámoltunk, hogy az egyik ismert vezetőjük elleni, Drezdában zajló perben az ügyész kijelentette:

nem csupán erőszakos akciókról van szó, de a német jogállam alapjait támadják a baloldali szélsőségesek.

A bűnszervezet létrehozásával is megvádolt Lina Engel annak a Hammerbande nevű, célzottan egyes személyek ellen irányuló, kegyetlen támadásokra szakosodott csoportnak a vezéralakja, amelynek tagjai a dollárbaloldal közreműködésével a magyar fővárosba érkeztek az 1945-ös budai kitörés emlékére rendezett radikális jobboldali eseményre. Február 9. és 11. között a város különböző pontjain megszervezett támadásokban félholtra vertek magyar, illetve külföldi állampolgárokat. A magyar rendőrség gyorsan lépett, már február 11-én elfogtak négy gyanúsítottat, majd letartóztatásba helyezték őket.

Egyikük, D. Krisztina, a Párbeszéd parlamenti képviselője, Jámbor András vezette szélsőbaloldali szervezet, a Szikra Mozgalom tagja.

Jámborék tagadják, hogy a nő részt vett volna bármilyen erőszakos akcióban.

D. Krisztinát később ugyan szabadlábra helyezték, de – a dollármédia állításaival és sugalmazásával ellentétben – továbbra is gyanúsított az eljárásban. A többiek – egy német férfi, illetve egy német és egy olasz nő – letartóztatásban vannak Magyarországon.

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP/Pauline Tournier)