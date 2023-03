Döbbenet: Gyűjtés indult a Budapesten viperával támadó szélsőbaloldaliak megsegítésére

Nehezményezik, hogy politikusok és közéleti megszólalók az antifa betiltását követelték, és külön is hangsúlyozzák, hogy a helyzet elsősorban a „magyarországi bajtársak” számára súlyos, és számukra nemzetközi szolidaritásra van szükség.

Mint ismert, a februári események idején négy személyt kapcsoltak le a rendőrök, köztük volt egy magyar személy, D. Krisztina is, akik időközben szabadon engedtek a rendőrök, de továbbra is eljárás van folyamatban vele szemben. Később kiderült, ő Jámbor András nevével fémjelzett Szikra Mozgalom tagja, a Párbeszéd országgyűlési képviselője pedig több facebookos bejegyzésében is hangsúlyozta, szerinte ártatlanul gyanúsítják mozgalmának aktivistáját.