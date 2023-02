Huszonöt öltéssel varrták össze az antifák egyik áldozatának a fejét

– A korábbi években is megjelentek az antifa ellentüntetők, de az más volt. Ami egyértelműen látszott most, hogy komolyan szervezett, megszervezett a csoport, amelyben több külföldi is volt. Nemcsak németek, ahogy az néhány sajtóhírben megjelent, hanem görögök is. Róluk tudható, hogy amolyan zsoldos felforgatóként, pénzért bárhová elmennek balhét generálni – mondta a Pestisrácoknak egy olvasójuk.

Megjegyezte, hogy Jámbor András nevét és a Szikra Mozgalmat többen is emlegették a helyszínen. A Szikra Mozgalom egy újhullámos szélsőbaloldali szervezet, amely agressziótól sem mentes megmozdulásokról híresült el.

A rendőrség vasárnap közölte, hogy négy embert vettek őrizetbe, köztük három külföldit, akiket a hétvégi budapesti támadásokkal gyanúsítanak. A fiatalokból álló társaság az elmúlt napokban látszólag előzmény nélkül támadt emberekre Budapest utcáin. A BRFK Nyomozó Főosztályán a magyar nőt, a külföldi férfit és két külföldi nőt közösség tagja elleni erőszak bűntett, illetve annak előkészülete miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd vették őrizetbe. Az ügy részleteiről a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2023. február 13-án 11 órakor sajtótájékoztatót tart a Rendőrségi Igazgatási Központban.

− Az ilyesmi tűrhetetlen, a videófelvételek alapján − melyen például „antifa” aktivisták hátulról támadva, viperával vernek félholtra egy embert − alávaló és aljas, melyre a törvény teljes szigorával kell lesújtani − reagált a történtekre a Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Borítókép: képernyőfelvétel az incidensből (Forrás: YouTube)