Magyar Péter minden nap mást mond, minden nap mást csinál + videó

Magyar Péter nem is olyan régen, amikor még állami cégekben kapott jól fizető munkát, teljesen másképp gondolkodott Magyarország helyzetéről. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy olyan esetet idézett fel, amikor Magyar Péter még azt állította egy interjúban, hogy nagyon fontos dolog a szuverenitás. Pár hónappal később pedig már arról győzködte a híveit, hogy egy pici szuverenitásról le kell mondanunk, cserébe a magyaroknak járó uniós forrásokért.