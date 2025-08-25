Magyar Pétermagyar szuverenitásTisza PártnapraforgóRétvári Bence

Magyar Péter minden nap mást mond, minden nap mást csinál + videó

Rétvári Bence most megmutatta, hogy a Tisza Párt vezére hogyan beszél összevissza.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 19:18
Forrás: FACEBOOK
Magyar Péter nem is olyan régen, amikor még állami cégekben kapott jól fizető munkát, teljesen másképp gondolkodott Magyarország helyzetéről. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy olyan esetet idézett fel, amikor Magyar Péter még azt állította egy interjúban, hogy nagyon fontos dolog a szuverenitás. Pár hónappal később pedig már arról győzködte a híveit, hogy egy pici szuverenitásról le kell mondanunk, cserébe a magyaroknak járó uniós forrásokért.

 

