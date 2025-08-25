Magyar Péter nem is olyan régen, amikor még állami cégekben kapott jól fizető munkát, teljesen másképp gondolkodott Magyarország helyzetéről. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy olyan esetet idézett fel, amikor Magyar Péter még azt állította egy interjúban, hogy nagyon fontos dolog a szuverenitás. Pár hónappal később pedig már arról győzködte a híveit, hogy egy pici szuverenitásról le kell mondanunk, cserébe a magyaroknak járó uniós forrásokért.
Magyar Péter minden nap mást mond, minden nap mást csinál + videó
Rétvári Bence most megmutatta, hogy a Tisza Párt vezére hogyan beszél összevissza.
Szívszorító: így gyászolják ismerősei a balesetben meghalt mentőápolót + fotó
A kórház, ahol dolgozott, szintén megemlékezett róla.
Dunakeszin sem kérnek Ajsa Lunából, elmarad a koncertje
Mást hívnak helyette.
Ennyi bölcsődét hozott létre a kormány az elmúlt tizenöt évben
Van igény az intézményekre.
Magyar Péter kétségbeesett, az óbaloldali módszerekhez nyúlt + videó
A Tisza Párt vezetőjének egyetlen lehetősége maradt: a lehető legnagyobb őrültséggel hitegetni a szavazókat.
