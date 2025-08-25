Magyar PéterFideszTisza Pártválasztás

Magyar Péter kétségbeesett, az óbaloldali módszerekhez nyúlt + videó

Magyar Péter és a Tisza Párt támogatottsága folyamatosan zuhan, miközben a pártelnök a jól ismert balliberális módszerekhez nyúl, hogy győzelemre esélyesként tüntesse fel magát. A baloldali kötődésű közvélemény-kutatók által publikált, gyakran irreális adatokat felmutató felmérések ellenére a Fidesz–KDNP továbbra is a 2026-os választás legnagyobb esélyese. A Tisza Párt körüli óbaloldali oligarchák és bukott szakértők megjelenése, valamint a korábbi választásokon csúfosan megbukott kutatói előrejelzések mind azt mutatják, hogy Magyar Péter narratívája csupán a régi baloldal újracsomagolt változata.

2025. 08. 25.
Folyamatosan csökken Magyar Péter támogatottsága, a Tisza Párt egyre inkább apad. A pártelnök más utat akart bejárni, mint az óbaloldali elődök, de kétségbeesésében kénytelen volt beállni a sorba, és egy olyan narratívát követni, amelyet a Gyurcsány-korszak óta jól ismerhet egy egész ország. Az utóbbi hónapokban igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy a Tisza Párt tetemes előnyre tett szert a kormánypártokkal szemben, sőt ma már kétharmaddal győzne. Korábban már odáig ment, hogy egy még be nem jelentett jelöltjük állítólagos előnyéről beszélt – egy olyan emberéről, akiről senki sem tud semmit.

Azt az érzetet akarják kelteni a hírolvasókban, hogy itt nem Fidesz-győzelem lesz jövőre, márpedig hát ugye láthatjuk, hogy azért a Fidesz–KDNP továbbra is erős, tehát a legesélyesebb a jövő évi választáson. Magyar Péter is már régóta azt mondja, hogy már most megnyerte a 2026-os parlamenti választást

– sorolta Rétvári Bence államtitkár a Harcosok órájában, amikor arról beszélt, hogy Magyar Péter már bejáratott balliberális módszerekhez nyúlt. Ez is arra utal, hogy csak a csomagolás változott, ez ugyanaz a baloldal, ami 15-20 éve is jelent volt. Nem csoda, ha a Tisza Párt körül sorra jelennek meg az óbaloldali oligarchák, bukott szakértők és pártközeli emberek.

A 21 Kutatóközpont, a Medián, a Republikon, az Idea Intézet, a Publicus és a Závecz Research az elmúlt hónapokban is tendenciózusan tett közzé olyan kutatási eredményeket, amelyek irreálisan felülmérik a Tisza Pártot és alulértékelik a Fidesz–KDNP-t.

Ennek pedig nem lehet más célja, csak az, amiről 2022-ben Róna Dániel is beszélt. Vagyis, hogy befolyásolják a közvéleményt, és Magyar Péter pártját győzelemre esélyesként állítsák be a választók előtt.

 

Magyar Péter óbaloldali módszerekhez nyúlt

A Tisza Párt mögé álltak be a baloldali és liberális zsebekben lévő közvélemény-kutató intézetek. Ezek ugyanakkor már többször is akkorát tévedtek, hogy hónapokig magyarázkodtak. 

Az előző országgyűlési választások előtt rendre olyan adatokat hoztak nyilvánosságra, amelyek jelentősen különböztek a voksolás későbbi végeredményétől. 

Mindig a Fidesz várható listás támogatottságát mérték alul, miközben az aktuális ellenzéki pártokat, vagy választási szövetségeket a valós népszerűségükön túl értékelték. Most ugyanezt a jelenséget látjuk a manipulációs kerekasztalnak is nevezhető kutatóknál, amelyek 8-10, helyenként 15 százalékos előnyt mutatnak ki a Tisza Pártnál a kormánypártokkal szemben.

Az Idea Intézet 2021 júniusában például nyilvánosságra hozta azt a felmérését, amely kétféle módon is vizsgálta az ellenzéki pártok és közös, valamint a Fidesz–KDNP listájának támogatottságát. Mindkét mérés alapján az ellenzék három százalékponttal vezetett a kormánypártok előtt. Hasonló hibába esett bele a Závecz is, náluk már az év elejétől az ellenzéki összefogás listája vezetett a kormánypártok előtt. Egy 2021 júniusában nyilvánosságra hozott felmérésük szerint az ellenzéki lista támogatottsága már 39, a kormánypártoké 37 százalék volt. A biztos választók körében az ellenzék 50, a Fidesz–KDNP listája 47 százalékon állt.

 

Ezt követően 2021 őszén egyes baloldali kutatók az olló nyílásáról értekeztek. A Horn Gábor egykori SZDSZ-es államtitkár vezette Republikon Intézet októberi felmérése szerint a Fidesz és az ellenzéki összefogás támogatottsága között tovább nőtt a különbség: a teljes népesség körében hat százalékponttal, a pártválasztók körében nyolc százalékponttal volt erősebb a hatpárti összefogás, mint a Fidesz.

Az eredmény újabb kétharmad lett, sőt minden idők legnagyobb győzelmét hozta a Fidesz–KDNP számára. 

A 2018-as parlamenti választás előtt ugyanez volt a forgatókönyv, igaz, akkor az ellenzéki oldalon két nagy tömb állt versenyben: az akkor még erősnek mondható MSZP vezette baloldal, illetve az egykori nemzeti radikális, majd „néppártosodó” Jobbik. Az összes balliberális intézet módszeresen, 5–8 százalékkal alul mérte a kormánypárokat tényleges eredményükhöz képest. A 2018-as fiaskó után azt ígérték, hogy újrakalibrálják a módszereiket, ehhez képest 2022-ben még inkább mellélőttek a két nagy tömb különbségét illetően.

Fogy a levegő Magyar Péter körül

A Tisza Párt vezetőjének egyetlen lehetősége maradt: a lehető legnagyobb őrültséggel hitegetni a szavazókat – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint ez a figyelemfelhívás leggyakrabban álhírek formájában valósul meg. – Ugye az ellenfél egy esetben tud bennünket legyőzni, pszichológiailag, ha úgy tetszik. Hogyha mi fogékonyak vagyunk erre, és az ellenfél hazugságait azt nem humorral orvosoljuk, hanem magas vérnyomással. 

Egy pillanatig nem szabad komolyan venni, nem szabad indulatossá válnunk,

 és nem szabad elragadtatni magunkat – jelentette ki a frakcióvezető.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

