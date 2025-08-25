Magyar Péter kétségbeesett, az óbaloldali módszerekhez nyúlt + videó

Folyamatosan csökken Magyar Péter támogatottsága, a Tisza Párt egyre inkább apad. A pártelnök más utat akart bejárni, mint az óbaloldali elődök, de kétségbeesésében kénytelen volt beállni a sorba, és egy olyan narratívát követni, amelyet a Gyurcsány-korszak óta jól ismerhet egy egész ország. Az utóbbi hónapokban igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy a Tisza Párt tetemes előnyre tett szert a kormánypártokkal szemben, sőt ma már kétharmaddal győzne. Korábban már odáig ment, hogy egy még be nem jelentett jelöltjük állítólagos előnyéről beszélt – egy olyan emberéről, akiről senki sem tud semmit.

@danielbohar Magyar Péter szerint egy olyan jelölt vezet Zala vármegyében, aki még nincs is. Nem bírom! :D ♬ eredeti hang - Bohár Dániel

Azt az érzetet akarják kelteni a hírolvasókban, hogy itt nem Fidesz-győzelem lesz jövőre, márpedig hát ugye láthatjuk, hogy azért a Fidesz–KDNP továbbra is erős, tehát a legesélyesebb a jövő évi választáson. Magyar Péter is már régóta azt mondja, hogy már most megnyerte a 2026-os parlamenti választást

– sorolta Rétvári Bence államtitkár a Harcosok órájában, amikor arról beszélt, hogy Magyar Péter már bejáratott balliberális módszerekhez nyúlt. Ez is arra utal, hogy csak a csomagolás változott, ez ugyanaz a baloldal, ami 15-20 éve is jelent volt. Nem csoda, ha a Tisza Párt körül sorra jelennek meg az óbaloldali oligarchák, bukott szakértők és pártközeli emberek.

A 21 Kutatóközpont, a Medián, a Republikon, az Idea Intézet, a Publicus és a Závecz Research az elmúlt hónapokban is tendenciózusan tett közzé olyan kutatási eredményeket, amelyek irreálisan felülmérik a Tisza Pártot és alulértékelik a Fidesz–KDNP-t.

Ennek pedig nem lehet más célja, csak az, amiről 2022-ben Róna Dániel is beszélt. Vagyis, hogy befolyásolják a közvéleményt, és Magyar Péter pártját győzelemre esélyesként állítsák be a választók előtt.

Magyar Péter óbaloldali módszerekhez nyúlt

A Tisza Párt mögé álltak be a baloldali és liberális zsebekben lévő közvélemény-kutató intézetek. Ezek ugyanakkor már többször is akkorát tévedtek, hogy hónapokig magyarázkodtak.

Az előző országgyűlési választások előtt rendre olyan adatokat hoztak nyilvánosságra, amelyek jelentősen különböztek a voksolás későbbi végeredményétől.

Mindig a Fidesz várható listás támogatottságát mérték alul, miközben az aktuális ellenzéki pártokat, vagy választási szövetségeket a valós népszerűségükön túl értékelték. Most ugyanezt a jelenséget látjuk a manipulációs kerekasztalnak is nevezhető kutatóknál, amelyek 8-10, helyenként 15 százalékos előnyt mutatnak ki a Tisza Pártnál a kormánypártokkal szemben.