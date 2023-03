Elfogtak két, Budapesten embervadászatot rendező német támadót

Hammerbande

Német sajtóorgánumok az egyik elfogott és letartóztatott gyanúsítottat Tobias E.-ként azonosították, aki a Lina-ügyként elhíresült németországi Antifa-támadások résztvevője is lehetett, amelyeket a Hammerbande követett el. Tobias E. a Hammerbande egyik meghatározó alakja. A banda vezetőjét, Lina Engelt évekkel ezelőtt elfogták, a per jelenleg is tart ellene, de a banda tagjai közül a német hatóságok nem tudtak mindenkit elfogni. A német sajtó szerint most a magyar rendőrség számolhatja fel teljes egészében a Hammerbandét. A BRFK mindenesetre továbbra is együttműködik a német és az olasz társszervekkel, valamint a titkosszolgálatokkal, a német és a magyar Alkotmányvédelmi Hivatal extremitások ellen fellépő részlegeivel.