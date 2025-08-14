Tiszta vizet öntött a pohárba a józsefvárosi Fidesz

„Tudomásunkra jutott, hogy a 9. választókerületben, a Józsefvárosi Fidesz nevével visszaélve, a polgári értékekre hivatkozva történik aláírásgyűjtés a szeptember 21-i időközi önkormányzati választásra – írta közleményében a Józsefvárosi Fidesz. – Szeretnénk leszögezni, hogy ebben a körzetben Kozma Lajos az egyetlen jelöltünk, aki születésétől fogva józsefvárosi lakos, ismeri a kerület problémáit és azok megoldásán fáradozik. Amennyiben Kozma Lajos megkapja a lakosok bizalmát, a tisztább, rendezettebb, élhetőbb Józsefvárosért kíván dolgozni” – húzták alá. Hozzátették:

mindenki más, aki a polgári értékrendre hivatkozva a Józsefvárosi Fidesz jelöltjének adja ki magát, az a választók megtévesztésében érdekelt.

A fideszes vezetés

Kozma Lajos lapunk korábbi cikkében visszaidézte azokat az időket, amikor Kocsis Máté és Sára Botond polgármesterek élhetővé tették a rossz hírű VIII. kerületet: tíz év alatt a „Nyóckerből” Józsefváros lett.

– Akkoriban gyönyörűen fejlődésnek indult a kerület, sorra dózerolták le a régi rossz, lakhatásra alkalmatlan házakat, és helyükre új építésű házak kerültek. Akkor mindenkinek azt mondtam, bátran jöjjenek, nyugodtan vásároljanak ingatlant a kerületben, mert sorra tisztul meg a kerület, eltűnt a rossz hírű kínai piac is, helyére strandot tervezett az előző vezetés. Sajnos semmivé vált, ahogyan Pikó András átvette a vezetést – mondta Kozma Lajos. Hozzátette: onnantól kezdve fél éven belül zuhanásszerűen romlott a közbiztonság. Ráadásul az érdemi fejlődés is megállt a kerületben.

– Pikóék leginkább a közterületeken rendezgetnek székeket, ám a lényeges, megoldandó feladatokat nem látják. Társasházkezelőként pontosan látom, hogy az előző, fideszes vezetés alatt az önkormányzat milliárdos tételeket költött a társasházak felújítására. A lakóközösségeknek ezzel óriási segítséget nyújtott a Kocsis–Sára-vezetés. Pikó Andrásék 2019 után megszüntették a pályázatok milliárdos keretösszegét is. Amit nyertünk, azt sem fizették ki évekig, csak a tavalyi választás előtt érkezett meg a pénz – mondta a Fidesz-jelöltje.

Az épületek állapota mellett a legnagyobb baj a hajléktalanok és a szerhasználók jelenléte.

Sajnos a drogosok ellepték a társasházakat is, mivel Pikó eltörölte azt a rendeletet, ami tiltotta az autókban és a lépcsőházakban az életvitelszerű tartózkodást, így a közterület-felügyelet nem tesz semmit azért, hogy rend legyen.