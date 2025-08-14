józsefvárosi fideszVIII. kerületidőközi választás

Tiszta vizet öntött a pohárba a józsefvárosi Fidesz

Időközi választást tartanak a VIII. kerületben.

Nagy Orsolya
2025. 08. 14. 20:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tudomásunkra jutott, hogy a 9. választókerületben, a Józsefvárosi Fidesz nevével visszaélve, a polgári értékekre hivatkozva történik aláírásgyűjtés a szeptember 21-i időközi önkormányzati választásra – írta közleményében a Józsefvárosi Fidesz. – Szeretnénk leszögezni, hogy ebben a körzetben Kozma Lajos az egyetlen jelöltünk, aki születésétől fogva józsefvárosi lakos, ismeri a kerület problémáit és azok megoldásán fáradozik. Amennyiben Kozma Lajos megkapja a lakosok bizalmát, a tisztább, rendezettebb, élhetőbb Józsefvárosért kíván dolgozni” – húzták alá. Hozzátették:

mindenki más, aki a polgári értékrendre hivatkozva a Józsefvárosi Fidesz jelöltjének adja ki magát, az a választók megtévesztésében érdekelt. 

 

A fideszes vezetés

Kozma Lajos lapunk korábbi cikkében visszaidézte azokat az időket, amikor Kocsis Máté és Sára Botond polgármesterek élhetővé tették a rossz hírű VIII. kerületet: tíz év alatt a „Nyóckerből” Józsefváros lett.

– Akkoriban gyönyörűen fejlődésnek indult a kerület, sorra dózerolták le a régi rossz, lakhatásra alkalmatlan házakat, és helyükre új építésű házak kerültek. Akkor mindenkinek azt mondtam, bátran jöjjenek, nyugodtan vásároljanak ingatlant a kerületben, mert sorra tisztul meg a kerület, eltűnt a rossz hírű kínai piac is, helyére strandot tervezett az előző vezetés. Sajnos semmivé vált, ahogyan Pikó András átvette a vezetést – mondta Kozma Lajos. Hozzátette: onnantól kezdve fél éven belül zuhanásszerűen romlott a közbiztonság. Ráadásul az érdemi fejlődés is megállt a kerületben.

– Pikóék leginkább a közterületeken rendezgetnek székeket, ám a lényeges, megoldandó feladatokat nem látják. Társasházkezelőként pontosan látom, hogy az előző, fideszes vezetés alatt az önkormányzat milliárdos tételeket költött a társasházak felújítására. A lakóközösségeknek ezzel óriási segítséget nyújtott a Kocsis–Sára-vezetés. Pikó Andrásék 2019 után megszüntették a pályázatok milliárdos keretösszegét is. Amit nyertünk, azt sem fizették ki évekig, csak a tavalyi választás előtt érkezett meg a pénz – mondta a Fidesz-jelöltje. 

Az épületek állapota mellett a legnagyobb baj a hajléktalanok és a szerhasználók jelenléte. 

Sajnos a drogosok ellepték a társasházakat is, mivel Pikó eltörölte azt a rendeletet, ami tiltotta az autókban és a lépcsőházakban az életvitelszerű tartózkodást, így a közterület-felügyelet nem tesz semmit azért, hogy rend legyen.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjegesmedve

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja Von der Leyenéket Alaszkában + videó

Bayer Zsolt avatarja

Bayer Zsolt legfrissebb blogbejegyzéséhez az MI is hozzájárult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.