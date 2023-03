Agressziót és erőszakot importált hazánkba a dollárbaloldal

A rendőrök a támadók közül már a ruházatuk alapján felismertek néhányat, akiket aztán követni kezdtek a nyomozók, és végül a belvárosban, egy taxiban fogták el őket: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Műanyag borítású kalapács, ólommal bélelt gumikesztyű, vipera, gázspray volt náluk. Később elfogtak egy magyar nőt is a lakásán, aki a gyanú szerint szintén részt vett a támadásokban. D. Krisztinát később szabadlábra helyezték, ám az eljárásnak továbbra is gyanúsítottja. A nőről kiderült, hogy a Jámbor András vezette szélsőbaloldali Szikra Mozgalom tagja. A Párbeszéd politikusa ezt el is ismerte, de védelmébe vette a nőt, mert szerinte ártatlanul gyanúsította meg a rendőrség.

Jámbor András. Fotó: Kurucz Árpád

Jámborékkal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy az 1945-ös budai kitörésre emlékezők elleni tüntetés – amin minden valószínűség szerint az erőszakos balosok néhány tagja is részt vett – egyik népszerűsítője és toborzója éppen a Szikra Mozgalom volt.

A mozgalommal összefüggésben megjelentek olyan vélemények is, hogy a magyarországi szélsőbaloldal évek óta dolgozik azért, hogy hazánkban is „akcióképes” legyen a mozgalom, és a nyugati elvtársaik mintájára akár erőszakot is alkalmazzanak, ha a „stratégiai érdek” úgy kívánja. Ez a megfogalmazás konkrétan egy elemző írásban jelent meg a Jámbor András által alapított Mérce nevű portálon.

A lap az elmúlt években több olyan publicisztikának adott teret, amelyben a szerzők az erőszak alkalmazását lehetséges, sőt bizonyos helyzetekben kívánatos eszköznek nevezték. Továbbá már a februári budapesti lincselések után a Mérce egyik írásában méltatták az importált erőszakos ativistákat.

A magyarországi antifasiszta többséget és a gyönge csoportok antifasiszta akcióit külföldről támogatni kívánóknak köszönettel tartozunk, amiért a történelemhamisítás és a náci vonulások ellen fellépnek, jelenlétükkel erősítik, bátorítják magyarországi elvtársaikat.

Azt egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy a Szikra Mozgalomnak vagy más magyarországi szélsőbaloldali csoportoknak milyen szerepük volt a Budapestre érkező elvtársaik terrorakcióiban, vagy azok előkészítésében, megszervezésében, de az tény, hogy a német aktivisták januárban „főpróbát” tartottak Erfurtban. A német Bild február 13-i beszámolója szerint a budapesti támadások a január 12-i, Türingia fővárosában történt merényletre emlékeztetnek. Ekkor több baloldali radikális támadt meg két neonácit a Pestalozzistrasse-n. Felfegyverkezve fejszével, blackjackkel és paprikaspray-vel rohanták le áldozataikat és célzottan a fejüket ütötték – mindkét német férfi súlyosan megsérült.

Borítókép: a szélsőbaloldali antifák gazdagréti támadása február 10-én (Forrás: Police.hu)