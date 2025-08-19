Rendkívüli

Az árvalányhaj sem bírja már a kiskunsági szárazságot, lépett a kormány

A kutatók szerint a Homokhátság ökológiai állapota kritikus, a kormány vízpótló programmal segít.

2025. 08. 19. 13:35
illusztráció Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálatai szerint Fülöpháza mellett a fűfélék fele, egyes területeken 95 százaléka elpusztult a 2022 utáni aszályokban. Csecserits Anikó kutató emlékeztetett: a Kiskunság már két évtizede félsivatagos terület, de a mostani szárazság még a homoki árvalányhaj és a magyar csenkesz tűrőképességének is sok.

A kormány 84 milliárd forintos programot indított 2025 és 2030 között a Duna–Tisza közi Homokhátság vízpótlására. V. Németh Zsolt államtitkár szerint fordulóponthoz érkezett a térség vízgazdálkodása: a Kvassay-zsilip és az új csatornák révén egész évben érkezhet víz a területre.

Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, új korszak kezdődhet, amelyben ismét életképesek lehetnek a termőföldek, és a gazdák munkája is megtérülhet.

 

