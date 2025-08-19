orosz-ukrán háborúszabotázsOroszország

Ukrán szabotázsakciót hiúsítottak meg az oroszok + videó

Oroszország több száz drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka – közölték ukrán források. Az orosz hadsereg eközben megakadályozta egy ukrán szabotázs- és felderítő csoport határáttörési kísérletét a Brjanszki régióban – mondták el a biztonsági erők a RIA Novosztyi orosz hírügynökséggel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 11:41
Illusztráció Fotó: FERMIN TORRANO Forrás: ANADOLU
„A Brjanszki régióban meghiúsították az ukrán fegyveres erők egy csoportjának az orosz határ átlépésére irányuló kísérletét. A lövöldözés következtében öt ellenséges katona meghalt, kettő pedig fogságba esett” – mondta az orosz hírügynökség forrása.

Ukrán katonai állás – Oroszország ukrán szabotázsakciót akadályozott meg, és több száz drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka
Fotó: AFP

Az ukrán erők szinte minden nap támadnak Oroszország határvidékén és középső régióiban lévő célpontokat, 

a Brjanszki régióban terrorelhárító művelet van folyamatban.

Az orosz Védelmi Minisztértium közlése szerint a légvédelmi erők éjszaka 23 ukrán drónt lőttek le három oroszországi régió felett.

Oroszország több száz drónnal támadt

Az orosz hadsereg 10 rakétát és 270 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra, a támadásban sokan megsebesültek, 16 helyszínen célba találtak a csapásmérő eszközök, több esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok, adta hírül az MTI.

A légierő parancsnokságának kedd reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 5 szárnyas, valamint 5 ballisztikus rakétával és 270 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat.

A hivatalos közlemény szerint a légvédelem 6 szárnyas rakétát és 230 drónt semmisített meg. Tizenhárom helyszínen 4 rakéta és 40 drón célba talált, 3 esetben pedig a lelőtt támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat.

Az orosz csapatok augusztus 19-én éjjel tömeges légitámadást indítottak a közép-ukrajnai Poltava megye ellen – két járásban becsapódásokat észleltek, a támadás következtében több mint 1500 előfizető maradt áram nélkül – jelentette Volodimir Kohut katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrajinszka Pravda hírportál. A támadás nem követelt áldozatokat és senki sem sebesült meg, a katasztrófavédők és az energetikai szakemberek a támadás következményeinek felszámolásán dolgoznak – fűzte hozzá a megyevezető.

Ugyanakkor Kremencsuk polgármesterére, Vitalij Maleckijre hivatkozva az Unian hírügynökség azt közölte, hogy a városban több tucat robbanás történt, és az energetikai és közlekedési infrastruktúra volt a célkeresztben. 

Ugyanabban az időben, amikor Putyin telefonon biztosította Trumpot, hogy békét akar, és amikor Volodimir Zelenszkij elnök a Fehér Házban tárgyalt az európai vezetőkkel a méltányos békéről, Putyin serege újabb tömeges támadást indított Kremencsuk ellen. A világ ismét meggyőződött arról, hogy Putyin nem akar békét, hanem Ukrajna megsemmisítésére törekszik

– hangsúlyozta a város polgármestere.

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök pénteken tárgyaltak a Fehér Házban több európai vezető társaságában az orosz–ukrán háború rendezésének lehetőségeiről. Donald Trump a tárgyalás közben Vlagyimir Putyin orosz elnököt is felhívta

Két felnőtt és két gyermek megsérült egy magánlakást ért becsapódásban a Harkiv megyei Lozove városban – jelentette a hivatalos Telegram-csatornáján Szerhij Zelenszkij polgármester. Keddre virradóra Oleg Hrihorov, Szumi megye katonai kormányzója a közösségi oldalain bejelentette, hogy egy drón lakóházat talált el a megyeszékhely közelében. A becsapódás következtében az épület kigyulladt, az előzetes információk szerint áldozatok is vannak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

