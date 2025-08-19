Ukrán szabotázsakciót hiúsítottak meg az oroszok + videó

„A Brjanszki régióban meghiúsították az ukrán fegyveres erők egy csoportjának az orosz határ átlépésére irányuló kísérletét. A lövöldözés következtében öt ellenséges katona meghalt, kettő pedig fogságba esett” – mondta az orosz hírügynökség forrása.

Ukrán katonai állás – Oroszország ukrán szabotázsakciót akadályozott meg, és több száz drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka

Fotó: AFP

Az ukrán erők szinte minden nap támadnak Oroszország határvidékén és középső régióiban lévő célpontokat,

a Brjanszki régióban terrorelhárító művelet van folyamatban.

Az orosz Védelmi Minisztértium közlése szerint a légvédelmi erők éjszaka 23 ukrán drónt lőttek le három oroszországi régió felett.

Oroszország több száz drónnal támadt

Az orosz hadsereg 10 rakétát és 270 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra, a támadásban sokan megsebesültek, 16 helyszínen célba találtak a csapásmérő eszközök, több esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok, adta hírül az MTI.

Russia launched a massive attack with drones and missiles on energy infrastructure facilities in Poltava region, according to the Ministry of Energy.



At the same time, they struck production facilities of Ukraine's gas transportation system. The strike caused large-scale fires. pic.twitter.com/5mJqtSjLUq — kolibri.93 (@viktorikolibri) August 19, 2025

A légierő parancsnokságának kedd reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 5 szárnyas, valamint 5 ballisztikus rakétával és 270 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat.

A hivatalos közlemény szerint a légvédelem 6 szárnyas rakétát és 230 drónt semmisített meg. Tizenhárom helyszínen 4 rakéta és 40 drón célba talált, 3 esetben pedig a lelőtt támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat.

Az orosz csapatok augusztus 19-én éjjel tömeges légitámadást indítottak a közép-ukrajnai Poltava megye ellen – két járásban becsapódásokat észleltek, a támadás következtében több mint 1500 előfizető maradt áram nélkül – jelentette Volodimir Kohut katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrajinszka Pravda hírportál. A támadás nem követelt áldozatokat és senki sem sebesült meg, a katasztrófavédők és az energetikai szakemberek a támadás következményeinek felszámolásán dolgoznak – fűzte hozzá a megyevezető.

UCRANIA:

Golpes poderosos a la infraestructura crítica en la región de POLTAVA



▪️Se registraron impactos masivos en Kremenchug, en la región de Poltava. Se escucharon al menos diez explosiones, y en la red aparecieron imágenes de las consecuencias.

▪️Se informa de un ataque a la… pic.twitter.com/HcLdizeZvc — CARLOS AGUIAR - GEOPOLÍTICA (@Geopolitik_2030) August 19, 2025

Ugyanakkor Kremencsuk polgármesterére, Vitalij Maleckijre hivatkozva az Unian hírügynökség azt közölte, hogy a városban több tucat robbanás történt, és az energetikai és közlekedési infrastruktúra volt a célkeresztben.

Ugyanabban az időben, amikor Putyin telefonon biztosította Trumpot, hogy békét akar, és amikor Volodimir Zelenszkij elnök a Fehér Házban tárgyalt az európai vezetőkkel a méltányos békéről, Putyin serege újabb tömeges támadást indított Kremencsuk ellen. A világ ismét meggyőződött arról, hogy Putyin nem akar békét, hanem Ukrajna megsemmisítésére törekszik

– hangsúlyozta a város polgármestere.