Menczer Tamás: Ajjaj, Peti lába alól kicsúszott a talaj…

Mint fogalmazott, Magyar Péter azt sem érti, amit mindenki lát, ez több mint kellemetlen. Menczer Tamás kiemelte:

A békére azért van esély, mert Trump nyert Amerikában, és tárgyalt Putyinnal. (Ahogy ezt Orbán Viktor előre megmondta.) Ursula és barátai 3,5 év alatt semmit sem tettek a békéért. Ők most néznek, mint hal a szatyorban, nekik nem osztottak lapot, legfeljebb székért könyörögnek Trump asztalánál.

A politikus arról is írt, hogy „Peti szerint kezdeményezni kell, hogy Budapest legyen a Putyin–Zelenszkij-béketárgyalás helyszíne”.

Segítek Petinek. Nem most, hanem 3,5 évvel ezelőtt ajánlottuk fel Budapestet béketárgyalás helyszínének. Trump komoly tempót diktál, nagy lépésekkel halad a béke felé. Brüsszelben épp most tanulják – immár sokadszor – azt a régi mondást, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz

– fogalmazott Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)