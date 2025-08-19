Menczer TamásbékeMagyar Péter

Menczer Tamás: Ajjaj, Peti lába alól kicsúszott a talaj…

Magyar Péter közölte, hogy nem Orbán Viktor akar békét, hanem Ursula. Nem szabad kánikulában annyit a napon lenni – írta közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás hozzátette, „az, hogy Peti nem látja előre a világpolitika eseményeit, nem meglepő. Ez a brüsszeli gazdáinak sem sikerül”.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 11:51
Tamas Menczer, communications director of the ruling Fidesz and Christian Democrats (Photo: MTI / Attila Kovacs)
Tamas Menczer, communications director of the ruling Fidesz and Christian Democrats (Photo: MTI / Attila Kovacs)
Mint fogalmazott, Magyar Péter azt sem érti, amit mindenki lát, ez több mint kellemetlen. Menczer Tamás kiemelte: 

A békére azért van esély, mert Trump nyert Amerikában, és tárgyalt Putyinnal. (Ahogy ezt Orbán Viktor előre megmondta.) Ursula és barátai 3,5 év alatt semmit sem tettek a békéért. Ők most néznek, mint hal a szatyorban, nekik nem osztottak lapot, legfeljebb székért könyörögnek Trump asztalánál.

A politikus arról is írt, hogy „Peti szerint kezdeményezni kell, hogy Budapest legyen a Putyin–Zelenszkij-béketárgyalás helyszíne”.

Segítek Petinek. Nem most, hanem 3,5 évvel ezelőtt ajánlottuk fel Budapestet béketárgyalás helyszínének. Trump komoly tempót diktál, nagy lépésekkel halad a béke felé. Brüsszelben épp most tanulják – immár sokadszor – azt a régi mondást, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz

– fogalmazott Menczer Tamás. 

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

