Sokkoló videón a kényszersorozás, Zelenszkij emberrablói senkit nem kímélnek
Novovolynsk városában egy újabb esetet rögzítettek, amin az látható, hogy egy civilt próbálnak erőszakkal katonai szolgálatra vinni. A felvétel tanúsága szerint az áldozatot a földre teperték, és a toborzók nem engedték el, hiába próbált menekülni.
A napokban Ukrajnában a határon elkapták a Sahtar és a kijevi Dinamo focicsapatok korábbi kapusát, Artur Rudkót. Rudko illegálisan próbálta elhagyni az országot a jelenleg zajló kényszersorozás közepette. Nem járt sikerrel, elfogták és katonai kiképzésre küldték – írta a Sportske Novosti.
Az eset a Dnyeszter menti régióban történt, az ukrán–moldáv határ közelében. Az odesszai rendőrök megállítottak egy járművet, amelyben négy felnőtt és egy négyéves gyerek utazott. A gyereket azért vitték magukkal, hogy eltereljék a hatóság figyelmét, és akadálytalanul átkelhessenek a határon – áll a jelentésben.
Az illegális határátlépést a Telegram (orosz) közösségi hálózatán keresztül szervezték, és miután elfogták őket, nyolcezer dollárnak megfelelő büntetést szabtak ki rájuk.
Rudko háromszoros kupagyőztes és kétszeres ukrán bajnok. Jelenleg klub nélküli, de nem jelentette be a futballkarrierje végét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.