Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lesz október 23-án

Sokkoló videón a kényszersorozás, Zelenszkij emberrablói senkit nem kímélnek

Novovolynsk városában egy újabb esetet rögzítettek, amin az látható, hogy egy civilt próbálnak erőszakkal katonai szolgálatra vinni. A felvétel tanúsága szerint az áldozatot a földre teperték, és a toborzók nem engedték el, hiába próbált menekülni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 18:41
A TCC munkatársai Harkivban Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Ukrajnában, Novovolynskban ismét kényszersorozást dokumentáltak. A videó tanúsága szerint a férfit a földre teperték, lefogták.

Kényszersorozás Ukrajnában – A TCC munkatársai és egy civil Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Ukrajnában továbbra is változatlan a helyzet: a fronton közel sincs elég ember. A kényszersorozás a mindennapok része, az emberek pedig már összerezzennek, ha egy kisbuszt látnak. 

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Egy nemrég előkerült videón szintén a már jól bevált forgatókönyvet követik. 

 

A napokban Ukrajnában a határon elkapták a Sahtar és a kijevi Dinamo focicsapatok korábbi kapusát, Artur Rudkót. Rudko illegálisan próbálta elhagyni az országot a jelenleg zajló kényszersorozás közepette. Nem járt sikerrel, elfogták és katonai kiképzésre küldték – írta a Sportske Novosti.

 

A kényszersorozás elől menekült a profi ukrán focista – sikertelenül
Fotó: BULENT DORUK / ANADOLU AGENCY

Az eset a Dnyeszter menti régióban történt, az ukrán–moldáv határ közelében. Az odesszai rendőrök megállítottak egy járművet, amelyben négy felnőtt és egy négyéves gyerek utazott. A gyereket azért vitték magukkal, hogy eltereljék a hatóság figyelmét, és akadálytalanul átkelhessenek a határon – áll a jelentésben. 

Az illegális határátlépést a Telegram (orosz) közösségi hálózatán keresztül szervezték, és miután elfogták őket, nyolcezer dollárnak megfelelő büntetést szabtak ki rájuk. 

Rudko háromszoros kupagyőztes és kétszeres ukrán bajnok. Jelenleg klub nélküli, de nem jelentette be a futballkarrierje végét.

Korábban arról is írtunk, hogy a kényszersorozás már a külföldieket is utoléri.

Borítókép: A TCC munkatársai Harkivban (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

