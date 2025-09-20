Sokkoló videón a kényszersorozás, Zelenszkij emberrablói senkit nem kímélnek

A kényszersorozás elől menekült a profi ukrán focista – sikertelenül

Fotó: BULENT DORUK / ANADOLU AGENCY

A kényszersorozás elől nincs menekvés

Az eset a Dnyeszter menti régióban történt, az ukrán–moldáv határ közelében. Az odesszai rendőrök megállítottak egy járművet, amelyben négy felnőtt és egy négyéves gyerek utazott. A gyereket azért vitték magukkal, hogy eltereljék a hatóság figyelmét, és akadálytalanul átkelhessenek a határon – áll a jelentésben.

Az illegális határátlépést a Telegram (orosz) közösségi hálózatán keresztül szervezték, és miután elfogták őket, nyolcezer dollárnak megfelelő büntetést szabtak ki rájuk.

Rudko háromszoros kupagyőztes és kétszeres ukrán bajnok. Jelenleg klub nélküli, de nem jelentette be a futballkarrierje végét.

Korábban arról is írtunk, hogy a kényszersorozás már a külföldieket is utoléri.