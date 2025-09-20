Vlagyimir PutyinOroszországSzijjártó PéterGeorg SpöttleMagyarországkapcsolat

Szijjártó Péter: Néha a baromságokat is cáfolni kell + videó

Az Ultrahang Frontember című adásának különkiadásában Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere és Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő voltak Király Tamás vendégei. Beszéltek többek között Magyarország és Oroszország kapcsolatáról, lélegeztetőgépekről, és az orosz-ukrán háború aktuális fejleményeiről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 20:54
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal kapcsolatban, hogy Magyarország Oroszországgal normális viszonyt ápol, úgy fogalmazott: „ha jól gondolom, akkor ma az európai politikában egy olyan ember van, aki egyszerre tud beszélni Donald Trumppal, aki a nyugati világ vezetője, és Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével”.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP

Hozzátette, 

ez az egész elszigetelődés duma pont akkora baromság már elnézést, mint az oroszpártisági duma.

Arra a felvetésre, hogy esetleg Európán belül vannak-e elszigetelve, Szijjártó azt kérdezte: „De kitől vagy mitől vagy hogyan?”

A miniszter hangsúlyozta, hogy a vita lényege valójában az, ki milyen kapcsolatot ápol Oroszországgal. Mint mondta, azoknak, akik Magyarországot bírálják, érdemes lenne megnézniük, hogyan alakult tavaly az orosz LNG-szállítások volumene Európában. Rámutatott, hogy Hollandia, Franciaország, Spanyolország és Belgium is rekordmennyiséget vásárolt orosz cseppfolyósított földgázból.

Mint mondta, más európai országok a nyilvánosság előtt nem vállalják fel ugyanazokat a lépéseket, vagy „titokban próbálják elfedni”, hogy honnan és hogyan vásárolnak energiát. A miniszter szerint „miközben ők sokszorosát csinálják, csak a zárt ajtók mögött”, Magyarország nyilvánosan lépett, és emiatt kap kritikát.

A magyar külpolitikai gondolkodásról szólva elmondta, hogy az nagyon kilóg az európai mainstreamből, de nem tartja kockázatosnak. 

Szerintem eredményes. Inkább én azt mondom, hogy az lenne a kockázatos, hogyha belesimulnánk a mainstreambe, mert, ha belesimultunk volna a mainstreambe, akkor például ma lenne több tíz- vagy százezer migráns Magyarország területén. Ha belesimultunk volna a mainstreambe, akkor mi most fegyvert szállítanánk Ukrajnának, nem törődve a kárpátaljai magyarokra veselkedő veszélyről

- jelentette ki a miniszter. 

„Vagy ha belesimultunk volna a mainstreambe, akkor nem döntöttünk volna évről évre rekordokat a beruházás ösztönzés tekintetében, mert akkor mondjuk nem szálltunk volna bele azokba a versenyekbe a Kína ellen folyamatosan érvelőkkel egyébként, mondjuk, amelyek a nagy kínai beruházások Európába, és ezen belül Magyarországra hozott áruról szólna. Szerintem az lett volna a veszélyes, ha belesimulunk. Ez egy vagány, bátor külpolitikai stratégia, én nem mondom, hogy nem az, de eddig sikeres” – magyarázta Szijjártó Péter. 

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő hozzátette, bárhol jár a világon, mindenki azt mondja, hogy Magyarország őrzi egyedül az európai normalitást.

Csecsenföldön például beszéltem egy professzorral, aki az ottani egyetemen tanít arab nyelvet és kalligráfiát. Ő régen a párizsi Sorbonne-on végzett, és elmondta, hogy a feleségével nemrég visszamentek Párizsba egy kicsit nosztalgiázni, hogy felidézzék a fiatal éveiket. A professzor mesélte, hogy végül a szállodai szobában sírtak ketten, amikor látták, mi lett Párizsból, mi lett a bulvár Saint-Michelből. 

Idős emberként, közel nyolcvanévesen féltek kimenni az utcára. Azt mondta, mindenki egyetért abban, hogy Magyarország őrzi igazán a klasszikus európai arculatot és értékeket. Ahol jártam – Szíriában, Irakban, Libanonban, Oroszországban – mindenütt a legszebb hangnemben beszélnek a magyar kormányról. Nagyon szeretnek, értékelnek és becsülnek bennünket” – fogalmazott.

A teljes videót itt tudja megnézni:

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)

