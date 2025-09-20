Szijjártó Péter: Néha a baromságokat is cáfolni kell + videó

A magyar külpolitikai gondolkodásról szólva elmondta, hogy az nagyon kilóg az európai mainstreamből, de nem tartja kockázatosnak.

Szerintem eredményes. Inkább én azt mondom, hogy az lenne a kockázatos, hogyha belesimulnánk a mainstreambe, mert, ha belesimultunk volna a mainstreambe, akkor például ma lenne több tíz- vagy százezer migráns Magyarország területén. Ha belesimultunk volna a mainstreambe, akkor mi most fegyvert szállítanánk Ukrajnának, nem törődve a kárpátaljai magyarokra veselkedő veszélyről

- jelentette ki a miniszter.

„Vagy ha belesimultunk volna a mainstreambe, akkor nem döntöttünk volna évről évre rekordokat a beruházás ösztönzés tekintetében, mert akkor mondjuk nem szálltunk volna bele azokba a versenyekbe a Kína ellen folyamatosan érvelőkkel egyébként, mondjuk, amelyek a nagy kínai beruházások Európába, és ezen belül Magyarországra hozott áruról szólna. Szerintem az lett volna a veszélyes, ha belesimulunk. Ez egy vagány, bátor külpolitikai stratégia, én nem mondom, hogy nem az, de eddig sikeres” – magyarázta Szijjártó Péter.