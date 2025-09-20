Szijjártó Péter: Néha a baromságokat is cáfolni kell + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal kapcsolatban, hogy Magyarország Oroszországgal normális viszonyt ápol, úgy fogalmazott: „ha jól gondolom, akkor ma az európai politikában egy olyan ember van, aki egyszerre tud beszélni Donald Trumppal, aki a nyugati világ vezetője, és Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével”.
Hozzátette,
ez az egész elszigetelődés duma pont akkora baromság már elnézést, mint az oroszpártisági duma.
Arra a felvetésre, hogy esetleg Európán belül vannak-e elszigetelve, Szijjártó azt kérdezte: „De kitől vagy mitől vagy hogyan?”