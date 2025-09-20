A Hamász a túszok sorsáról tett bejelentést

A Hamász kiemelte, hogy „a túszok sorsa Ron Aradéhoz fog hasonlítani”, utalva a légierő navigátorára, akit 1986-ban ejtettek fogságba Libanonban, és akinek halálát Izrael csak 2016-ban erősítette meg.

A Hamász bejelentése aggodalmakat váltott ki Izraelben, ahol a kormány és a családtagok is a túszok biztonságáért aggódnak (Fotó: AFP)

A Hamász szerint a fényképek a túszok utolsó fotói

A Hamász szerint a fényképek a túszok utolsó, Gázában végrehajtandó katonai művelet előtti állapotáról készített „búcsúfotók”. A bejelentés súlyos aggodalmat váltott ki Izraelben, ahol a kormány és a családtagok is a túszok biztonságos hazatéréséért aggódnak.