Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lesz október 23-án

A Hamász a túszok sorsáról tett bejelentést

Szombaton a Hamász nyilvánosságra hozta a negyvennyolc izraeli túszról készült archív fényképeket, mindegyiken a „Ron Arad” nevet és egy sorszámot feltüntetve. A szervezet közlése szerint ezek a képek a gázai hadművelet előtti „búcsúfotók”, és a túszok sorsa hasonló lehet az 1986-ban Libanonban elfogott izraeli pilóta, Ron Arad sorsához.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 18:14
Az izraeli vezetés hangsúlyozta, hogy a katonai beavatkozások célja a terrorista fenyegetések megszüntetése Forrás: AFP
A Hamász kiemelte, hogy „a túszok sorsa Ron Aradéhoz fog hasonlítani”, utalva a légierő navigátorára, akit 1986-ban ejtettek fogságba Libanonban, és akinek halálát Izrael csak 2016-ban erősítette meg.

A Hamász bejelentése aggodalmakat váltott ki Izraelben, ahol a kormány és a családtagok is a túszok biztonságos hazatéréséért aggódnak
A Hamász bejelentése aggodalmakat váltott ki Izraelben, ahol a kormány és a családtagok is a túszok biztonságáért aggódnak (Fotó: AFP)

A Hamász szerint a fényképek a túszok utolsó fotói

A Hamász szerint a fényképek a túszok utolsó, Gázában végrehajtandó katonai művelet előtti állapotáról készített „búcsúfotók”. A bejelentés súlyos aggodalmat váltott ki Izraelben, ahol a kormány és a családtagok is a túszok biztonságos hazatéréséért aggódnak.

A nemzetközi figyelem továbbra is a térségre összpontosul, mivel a gázai akciók és a túszokkal kapcsolatos fenyegetések fokozzák a feszültséget.

Az izraeli vezetés hangsúlyozta, hogy a katonai beavatkozások célja a terrorista fenyegetések megszüntetése, miközben a polgári veszteségek minimalizálására is törekszenek.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanjahu delivers a speech during the 54th Munich Security Conference in Munich, Germany, 18 February 2018. More than 500 guests are attending the three day conference, among those are head of states and head of governments. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az izraeli vezetés hangsúlyozta, hogy a katonai beavatkozások célja a terrorista fenyegetések megszüntetése (Fotó: AFP)

Ezen a héten a túszok családtagjai a miniszterelnök jeruzsálemi rezidenciájához érkeztek, tiltakozva a Gázaváros elleni invázió ellen. Matan Angrest, Matan Zangauker, Guy Illouz és Rom Braslavski rokonai a rezidencia közelében demonstráltak, és követelték családtagjaik hazatérését – jelentette a Jerusalem Post.

Borítókép: Az izraeli vezetés hangsúlyozta, hogy a katonai beavatkozások célja a terrorista fenyegetések megszüntetése (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

