Trumpbűnözésbelpolitikavízum

Találgatások jelentek meg, vajon Trump miért lépett egyet hátra a nemzetközi diplomáciától

Donald Trump az elmúlt hetekben visszafogta diplomáciai aktivitását Ukrajna és Gáza kapcsán, miközben a belpolitikai ügyekre, a bűnözés elleni fellépésre és a vízumprogram átalakítására összpontosít. Európai partnerei aggodalmukat fejezték ki az amerikai visszahúzódás miatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 19:27
Donald Trump amerikai elnök Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt hetekben visszafogta a nemzetközi diplomáciát, és inkább a belpolitikai ügyekre koncentrál. A közelmúltban a Pentagon tisztviselői az európai diplomaták előtt világossá tették, hogy az Egyesült Államok mérsékli a NATO-tagországoknak nyújtott biztonsági segélyeket, így Lettország, Litvánia és Észtország is érintett lehet – írja a Reuters.

Trump
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A lap szerint az amerikai elnök eddig visszafogottan reagált az orosz légitámadásokra és a lengyelországi incidensekre, míg a nemzetközi partnerek a visszahúzódás miatt aggodalmukat fejezték ki, attól tartva, hogy Moszkva agresszívebb lépéseket tehet. 

 

Elemzők szerint Trump feltehetően úgy látja, hogy a világ konfliktusai megoldhatatlanok, és csak akkor avatkozik be, ha politikai előnye származik belőle.

A Fehér Ház tisztviselői szerint Trump azt várja, hogy az európai országok nagyobb felelősséget vállaljanak saját biztonságukért. Egyes döntései, például az ukrajnai PURL-programhoz kapcsolódó fegyverszállítások, továbbra is jeleznek amerikai részvételt, de a hangsúly egyértelműen a hazai politikai kérdéseken van.

Az elnök korábban az Izrael és a palesztin Hamász közötti konfliktusban is csak mérsékelt beavatkozást tanúsított, és a közelmúltban sem tiltakozott Izrael gázai katonai előrenyomulása ellen. Szakértők szerint Trump visszahúzódása a nemzetközi válságokból az európai szövetségeseket új kihívások elé állítja, és hosszabb távon Putyin provokatív lépéseire ösztönözheti Oroszországot.

Trump támogatói úgy vélik, hogy az elnök csupán az amerikai erőforrások hatékony felhasználását helyezi előtérbe, és azt várja, hogy Európa vállalja saját biztonságának felelősségét, miközben a belpolitikai programokra összpontosít.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu