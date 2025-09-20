Találgatások jelentek meg, vajon Trump miért lépett egyet hátra a nemzetközi diplomáciától

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt hetekben visszafogta a nemzetközi diplomáciát, és inkább a belpolitikai ügyekre koncentrál. A közelmúltban a Pentagon tisztviselői az európai diplomaták előtt világossá tették, hogy az Egyesült Államok mérsékli a NATO-tagországoknak nyújtott biztonsági segélyeket, így Lettország, Litvánia és Észtország is érintett lehet – írja a Reuters.
A lap szerint az amerikai elnök eddig visszafogottan reagált az orosz légitámadásokra és a lengyelországi incidensekre, míg a nemzetközi partnerek a visszahúzódás miatt aggodalmukat fejezték ki, attól tartva, hogy Moszkva agresszívebb lépéseket tehet.