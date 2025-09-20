Találgatások jelentek meg, vajon Trump miért lépett egyet hátra a nemzetközi diplomáciától

Elemzők szerint Trump feltehetően úgy látja, hogy a világ konfliktusai megoldhatatlanok, és csak akkor avatkozik be, ha politikai előnye származik belőle.

A Fehér Ház tisztviselői szerint Trump azt várja, hogy az európai országok nagyobb felelősséget vállaljanak saját biztonságukért. Egyes döntései, például az ukrajnai PURL-programhoz kapcsolódó fegyverszállítások, továbbra is jeleznek amerikai részvételt, de a hangsúly egyértelműen a hazai politikai kérdéseken van.