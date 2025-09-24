Rendkívüli

Nem kapnak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Szijjártó Péter: Magyarország nem akar több nukleáris fegyverrel rendelkező államot
Szijjártó Péterálláspontnukleáris fegyverzetellenőrzésMagyarország

Szijjártó Péter: Magyarország nem akar több nukleáris fegyverrel rendelkező államot

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán világossá tette Magyarország álláspontját: hazánk nem támogatja, hogy bővüljön a nukleáris fegyverekkel rendelkező országok köre.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 24. 8:41
Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország álláspontja egyértelmű: nem akarjuk, hogy növekedjen azon országok száma, amelyek nukleáris fegyverrel rendelkeznek

írta a tárcavezető.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter iráni kollégájával. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszternek elmondtam: továbbra is a diplomáciai megoldásnak vagyunk a hívei. Szeretnénk, hogyha a korábbi nukleáris megállapodást vissza lehetne állítani. Ez a világ biztonságához most nagymértékben adna hozzá

– tette hozzá.

 

Nemzetközi ellenőrzés kell

Szijjártó Péter kiemelte: helyesnek tartja, hogy Irán esetében is a korábbi nemzetközi megállapodás alapján a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelje az ország nukleáris programját. Magyarország célja, hogy visszaálljon a korábbi, békésebb állapot, vagyis a NAÜ teljes körű hozzáférést kapjon az iráni nukleáris tevékenységről szóló információkhoz.

Diplomácia, nem fegyverkezés

A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldások híve. 

Szeretnénk, hogyha a korábbi nukleáris megállapodást vissza lehetne állítani. Ez most jelentősen hozzájárulna a világ biztonságához

– fogalmazott.

Szijjártó Péter azt is felidézte: idén éppen száz éve, hogy Magyarország és Irán között létrejött a diplomáciai kapcsolat, amelyet a mostani helyzetben is fontos alapnak tart a két ország közötti párbeszédhez.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Bayer Zsolt avatarja

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu