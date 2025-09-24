Szijjártó Péter: Magyarország nem akar több nukleáris fegyverrel rendelkező államot

Diplomácia, nem fegyverkezés

A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldások híve.

Szeretnénk, hogyha a korábbi nukleáris megállapodást vissza lehetne állítani. Ez most jelentősen hozzájárulna a világ biztonságához

– fogalmazott.

Szijjártó Péter azt is felidézte: idén éppen száz éve, hogy Magyarország és Irán között létrejött a diplomáciai kapcsolat, amelyet a mostani helyzetben is fontos alapnak tart a két ország közötti párbeszédhez.