Szijjártó Péter: Magyarország mindig a kelet–nyugati együttműködés mellett fog érvelni

Majd hangsúlyozta, hogy a Kelet és Nyugat közötti civilizált együttműködés megléte jelentősen javítaná a világ biztonsági helyzetét, és különösen igaz ez Közép-Európára.

Mi, magyarok igyekszünk jó példát mutatni. Mi, magyarok a közelmúltban Kelet és Nyugat találkozási pontjává váltunk, gazdasági semlegességnek nevezett stratégiánk alapján biztosítjuk a keleti és nyugati gazdaságok együttműködéséhez szükséges biztonságos és stabil környezetet

– fogalmazott.

Szijjártó Péter erre példaként hozta fel, hogy Magyarország egyike annak a három országnak a világon, ahol mindhárom prémium német autómárka gyárral rendelkezik, s ennek következményeként a három legnagyobb kínai elektromosakkumulátor-gyártó is hazánkba települt.

Emellett pedig arra is kitért, hogy bár a paksi atomerőmű bővítésének fő kivitelezője egy orosz vállalat, a projekten német és francia cégek is dolgoznak.

Tehát Magyarországon a rendkívül sikeres német–kínai autóipari együttműködés és a rendkívül sikeres orosz–német–francia nukleáris együttműködés nagyon világosan mutatja, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés hatalmas előnyökkel és hatalmas lehetőségekkel jár

– húzta alá.