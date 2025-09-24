Szijjártó Péter: Magyarország mindig a kelet–nyugati együttműködés mellett fog érvelni

  • Magyar Nemzet
Magyarország mindig a kelet–nyugati együttműködés mellett fog érvelni, ugyanis hazánk példája is jól mutatja azt, hogy ez milyen hatalmas előnyökkel és hatalmas lehetőségekkel jár – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint kedden New Yorkban.

2025. 09. 24. 7:38
Szijjártó Péter Fotó: ARDA KUCUKKAYA Forrás: ANADOLU
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a globális fejlesztési kezdeményezéssel foglalkozó magas szintű ülésen leszögezte, hogy az emberiség most a veszélyek korában él, a hidegháború óta ez a világpolitika legfeszültebb időszaka, és a jelenleg zajló konfliktusok sajnos mind az újbóli blokkosodás irányába mutatnak.Kifejtette, hogy a világ tömbökre osztásán Magyarország korábban már súlyosan rajtaveszített, ezért a nemzeti érdek ehelyett a konnektivitáson alapuló világrend visszatérése lenne, ehhez pedig a globális együttműködésnek ismét a kölcsönös tiszteleten és a kölcsönös előnyökön kellene alapulnia.

Szijjártó Péter (Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU)
Szijjártó Péter. Fotó: Anadolu

Majd hangsúlyozta, hogy a Kelet és Nyugat közötti civilizált együttműködés megléte jelentősen javítaná a világ biztonsági helyzetét, és különösen igaz ez Közép-Európára.

Mi, magyarok igyekszünk jó példát mutatni. Mi, magyarok a közelmúltban Kelet és Nyugat találkozási pontjává váltunk, gazdasági semlegességnek nevezett stratégiánk alapján biztosítjuk a keleti és nyugati gazdaságok együttműködéséhez szükséges biztonságos és stabil környezetet

– fogalmazott.

Szijjártó Péter erre példaként hozta fel, hogy Magyarország egyike annak a három országnak a világon, ahol mindhárom prémium német autómárka gyárral rendelkezik, s ennek következményeként a három legnagyobb kínai elektromosakkumulátor-gyártó is hazánkba települt.

Emellett pedig arra is kitért, hogy bár a paksi atomerőmű bővítésének fő kivitelezője egy orosz vállalat, a projekten német és francia cégek is dolgoznak.

Tehát Magyarországon a rendkívül sikeres német–kínai autóipari együttműködés és a rendkívül sikeres orosz–német–francia nukleáris együttműködés nagyon világosan mutatja, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés hatalmas előnyökkel és hatalmas lehetőségekkel jár

– húzta alá.

Így Magyarország mindig a kelet–nyugati együttműködés mellett, a konnektivitás mellett fog érvelni. Mindig a józan ész mellett fogunk érvelni a nemzetközi együttműködés alapjaként, és mindig ellenezni fogjuk a nemzetközi együttműködés elé épített mesterséges akadályokat

– tette hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban tartózkodik, ahol részt vesz az ENSZ-közgyűlésen.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

