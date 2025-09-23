Szijjártó PéterbékekezdeményezésTrump

Szijjártó Péter reagált Trump béketörekvéseire

A magyar külügyminiszter kedden közösségi oldalán szólalt meg. Szijjártó Péter arról írt, hogy Magyarország mindenben támogatja az amerikai elnök békét célzó erőfeszítéseit. Hozzátette azonban, hogy a földrajzi valóságot nem lehet megváltoztatni.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 23. 22:57
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter kedden a Facebookon közölte, hogy Magyarország teljes mértékben támogatja az amerikai elnök béke érdekében tett erőfeszítéseit. A külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor hozzátette: „a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni”.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország támogatja Trump béketörekvéseit, ugyanakkor a földrajzi valóságot nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország támogatja Trump béketörekvéseit, ugyanakkor a földrajzi valóságot nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Fotó: AFP

Bejegyzéséhez a miniszter mellékelte az Indexen megjelent cikket, amely az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozóról számolt be. A beszámoló szerint Donald Trump amerikai elnök a találkozón Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt.

Szijjártó Péter és a béke ügye

Az Index tudósítása alapján az amerikai elnök közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy beszélni fog „a barátjával, Orbán Viktorral”. 

Zelenszkij erre úgy reagált: szerinte a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával.

Szijjártó Péter üzenetével világossá tette, hogy Magyarország a béke oldalán áll, ugyanakkor kiemelte, hogy a földrajzi adottságok olyan realitások, amelyekhez alkalmazkodni kell.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.