Szijjártó Péter reagált Trump béketörekvéseire

Szijjártó Péter kedden a Facebookon közölte, hogy Magyarország teljes mértékben támogatja az amerikai elnök béke érdekében tett erőfeszítéseit. A külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor hozzátette: „a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni”.

Fotó: AFP

Bejegyzéséhez a miniszter mellékelte az Indexen megjelent cikket, amely az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozóról számolt be. A beszámoló szerint Donald Trump amerikai elnök a találkozón Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt.

Szijjártó Péter és a béke ügye

Az Index tudósítása alapján az amerikai elnök közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy beszélni fog „a barátjával, Orbán Viktorral”.

Zelenszkij erre úgy reagált: szerinte a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával.

Szijjártó Péter üzenetével világossá tette, hogy Magyarország a béke oldalán áll, ugyanakkor kiemelte, hogy a földrajzi adottságok olyan realitások, amelyekhez alkalmazkodni kell.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)