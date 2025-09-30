Hadházy Ákost és bandáját imával zavarták el a Ferenciek teréről

Hangosan imádkozva várták Hadházy Ákost és bandáját a Ferenciek terén ma délután. Már csak pár száz fő jött össze az eszement baloldali politikus tüntetésén, aki múlt héten azzal került be a hírekbe, hogy megfenyegetett egy helyi papot, Reisz Pál atyát, aki szerinte harangozással zavarta a tüntetését. Erre reagáltak ma jó páran, akik a templom előtt várták az újabb balos tüntetést. Rengeteg rendőr is a helyszínre vonult, akik elzárták egymástól a két tábort.

Imával, rózsafüzérekkel várták Hadházyékat. Fotó: Polyák Attila

Hadházy Ákos a tüntetésen leginkább azt bizonygatta, hogy ő nem is bolond, majd a tömeget este hét órára átvezényelte a Kölcsey gimnázium elé. Korábban azt is ígérte, hogy jövő héten már nem is jelennek meg a Ferenciek terén.