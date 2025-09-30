Rendkívüli

Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

Győzött a józan ész: Hadházyék eltakarodnak a ferences templomtól

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a ferences szerzetesek méltósága és a közösségi összefogás erősebbnek bizonyult, mint az ellenzéki provokáció. Orbán Balázs a Facebook-oldalán reagált arra, hogy a korábban Pál atyát vegzáló Hadházy és tüntetői ígéretet tettek.

„Ha igazunk van, kötelességünk higgadtan, nyugodt fejjel, megfontoltan kiállni érte. Ez történt most is” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. 

 

A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy 

„Hadházy Ákos és a tüntetői méltatlan támadást intéztek egy idős ferences szerzetes ellen, mert zavarta őket a harangszó. A történet azonban éles fordulatot vett: a szerzetes türelme, a ferencesek méltósága és a polgári közösségünk összefogása erősebbnek bizonyult, mint az ellenzéki képviselő provokációja.”

Orbán Balázs hozzátette: a szervezők ígéretet tettek arra, hogy 

  • a szeptember 30-i tüntetésen nem lesznek „jó ízlést sértő táblák és skandálások”, 
  • bocsánatot kérnek a megtámadott szerzetestől, 
  • valamint október 7-től a demonstráció helyszínét a Ferenciek téri buszmegálló mellé helyezik át, így a templom zavartalanul működhet.

Nem először fordul elő, hogy a közélet szereplői kénytelenek korrigálni, belátni, hogy túl messzire mentek. Ez a történet is azt bizonyítja, hogy érdemes társadalmi párbeszédet indítani ilyen ügyekben, mert a belátás és beláttatás kultúrája igenis működik

– hangsúlyozta.

 „Továbbra is azért dolgozunk, hogy Magyarország olyan ország maradjon, ahol a vulgaritás, az erőszakoskodás és a hagyományos értékek támadása helyett a tisztelet, a béke és a normalitás adja a közélet alapját”– zárt a posztját Orbán Balázs. 

Amint arról hírt adtunk, Hadházy Ákos múlt keddi beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja, amiről úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását a tüntetésen. Ezért a demonstráción résztvevők közül néhányan, köztük egy zebrajelmezbe öltözött egyén, behatoltak a templomba, majd számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest. 

A Pál atya sérelmére elkövetett cselekmények miatt a rendőrség nyomozást rendelt el csoportos garázdaság gyanúja miatt. 

Borítókép: Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond az MCC Erdély tanévnyitó ünnepségén a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári képzési központjában  2025. szeptember 24-én (Forrás: MTI/Kiss Gábor)

