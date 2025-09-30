Győzött a józan ész: Hadházyék eltakarodnak a ferences templomtól

Nem először fordul elő, hogy a közélet szereplői kénytelenek korrigálni, belátni, hogy túl messzire mentek. Ez a történet is azt bizonyítja, hogy érdemes társadalmi párbeszédet indítani ilyen ügyekben, mert a belátás és beláttatás kultúrája igenis működik

– hangsúlyozta.

„Továbbra is azért dolgozunk, hogy Magyarország olyan ország maradjon, ahol a vulgaritás, az erőszakoskodás és a hagyományos értékek támadása helyett a tisztelet, a béke és a normalitás adja a közélet alapját”– zárt a posztját Orbán Balázs.

Amint arról hírt adtunk, Hadházy Ákos múlt keddi beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja, amiről úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását a tüntetésen. Ezért a demonstráción résztvevők közül néhányan, köztük egy zebrajelmezbe öltözött egyén, behatoltak a templomba, majd számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest.

A Pál atya sérelmére elkövetett cselekmények miatt a rendőrség nyomozást rendelt el csoportos garázdaság gyanúja miatt.

Borítókép: Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond az MCC Erdély tanévnyitó ünnepségén a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári képzési központjában 2025. szeptember 24-én (Forrás: MTI/Kiss Gábor)