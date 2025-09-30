Győzött a józan ész: Hadházyék eltakarodnak a ferences templomtól

„Ha igazunk van, kötelességünk higgadtan, nyugodt fejjel, megfontoltan kiállni érte. Ez történt most is” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.
A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy
„Hadházy Ákos és a tüntetői méltatlan támadást intéztek egy idős ferences szerzetes ellen, mert zavarta őket a harangszó. A történet azonban éles fordulatot vett: a szerzetes türelme, a ferencesek méltósága és a polgári közösségünk összefogása erősebbnek bizonyult, mint az ellenzéki képviselő provokációja.”
Orbán Balázs hozzátette: a szervezők ígéretet tettek arra, hogy
- a szeptember 30-i tüntetésen nem lesznek „jó ízlést sértő táblák és skandálások”,
- bocsánatot kérnek a megtámadott szerzetestől,
- valamint október 7-től a demonstráció helyszínét a Ferenciek téri buszmegálló mellé helyezik át, így a templom zavartalanul működhet.