Takács Péter

Kórházbezárás, Tisza-adó vár az egészségügyre Magyar Péterék tervei szerint

Közösségi oldalán elemezte a Tisza konferenciáját az egészségügyi államtitkár.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 20:58
Magyar Péter és Tarr Zoltán Forrás: Facebook
A Tisza egészségügyi programjáról ennyit lehet mondani – írta közösségi oldalán Takács Péter.

Takács Péter (Forrás: Facebook)

Hozzátette: 

Szegény ember, aki ígérni sem tud – gondolhatták –, de a valódi programmal már lebuktak.

Az egészségügyi államtitkár így folytatta: 

  • „Kórházbezárások. Tarr Zoltán: »nem kell mindenütt megőrizni a kórházi ágyakat«
  • Tisza-adó az ápolóknak: évi 280 ezer forinttal kevesebb fizetés – folytatta a felsorolást Takács Péter
  • Tisza-adó a betegeknek: évi 3 172 000 forinttal kevesebb támogatás – tette hozzá.

És mindez csak a kezdet –

 minden mást is végrehajtanak, amit Brüsszel megrendel!

– zárta bejegyzését az államtitkár.

Borítókép:Magyar Péter és Tarr Zoltán (Forrás: Facebook) 


