Kórházbezárás, Tisza-adó vár az egészségügyre Magyar Péterék tervei szerint

A Tisza egészségügyi programjáról ennyit lehet mondani – írta közösségi oldalán Takács Péter.
Hozzátette:
Szegény ember, aki ígérni sem tud – gondolhatták –, de a valódi programmal már lebuktak.
Az egészségügyi államtitkár így folytatta:
- „Kórházbezárások. Tarr Zoltán: »nem kell mindenütt megőrizni a kórházi ágyakat«
- Tisza-adó az ápolóknak: évi 280 ezer forinttal kevesebb fizetés – folytatta a felsorolást Takács Péter
- Tisza-adó a betegeknek: évi 3 172 000 forinttal kevesebb támogatás – tette hozzá.
És mindez csak a kezdet –
minden mást is végrehajtanak, amit Brüsszel megrendel!
– zárta bejegyzését az államtitkár.