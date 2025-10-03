Kórházbezárás, Tisza-adó vár az egészségügyre Magyar Péterék tervei szerint

Deák Dániel

Kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot Koppenhágában

Véget ért a kétnapos koppenhágai csúcs, ahol az európai vezetők ismét világossá tették, hogy Brüsszel minden eszközt kész bevetni az ukrajnai háború eszkalálásának érdekében.