idezojelek
Vélemény

Tisza: se program, se jelölt nincs

ELEMZŐI HANGERŐ – A botrányos ügyek és eszement álhírek az ellenzékről állítják ki a bizonyítványt.

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
Cikk kép: undefined
Magyar PéterkormányTisza PártOrbán ViktorválasztásprogramBALOLDALI ÁLHÍREK 2025. 10. 03. 4:40
Fotó: Isza Ferenc/AFP

Magyar Péter korábban szeptember 30-ra ígérte a Tisza Párt egyéni képviselőjelöltjeinek a bemutatását, ugyanakkor miután teljes kudarc a jelöltkiválasztási folyamat, inkább elhalasztották azt novemberig. A programjuk kapcsán pedig maga a Tisza alelnöke mondta azt, hogy nem hoznak mindent nyilvánosságra, mert abba belebuknának. 

Program és jelöltek híján így marad az álhírgyártás az ellenzéki oldalon, amelynek keretében ezúttal rendkívül súlyos, kiskorúak ellen elkövetett ­szexuális bűncselekménnyel vádoltak meg kormánytagokat. A kormány ugyanakkor határozottan és kellő erővel reagált az álhírre, így az ellenzéki fegyver fordítva sült el.

 De nézzük részletesen, mi is zajlik pontosan!

Magyar Péter még az elmúlt hetekben is azt ígérte, hogy szeptember 30-án elindul a Tisza nyilvános jelöltkiválasztási folyamata, és bemutatják azokat a személyeket, akik közül kiválasztják a Tisza végső jelöltjeit. Múlt szombaton azonban Magyar Péter beismerte, hogy kénytelenek elhalasztani a jelöltállítási folyamatot egészen novemberig. Mindezt olyan ürüggyel indokolta, hogy félnek a lejáratástól, miközben korábban azzal kampányolt, hogy ők bizony nem félnek semmitől. A halasztás hátterében valójában az áll, hogy 

nem találnak kompetens szereplőket, akiket el tudnának indítani jelöltént. Erre utalt a Tisza új alelnökének, Forsthoffer Ágnesnek a nyilatkozata: „nagyon kevés olyan szereplőt talál, aki hajlandó felvállalni a pártszimpá­tiáját”. Tehát a Tisza nem talál megfelelő embereket arra, hogy elinduljanak a választáson egyéni jelöltekként.

Ez jelentősen erodálja a Tisza így is igen gyenge lábakon álló kormányzóképességét, hiszen jelöltek és komolyan vehető emberek híján továbbra is csupán one man show-t látunk. Ráadásul akiket Magyar korábban bejelentett akár alelnökként, akár más vezető szereplőként, sorra elvéreznek.

Ilyen volt például Kulja András, aki Takács Péter egészségügyi államtitkárral vitázott még júniusban. A vitát még a tiszás véleményformálók szerint is toronymagasan Takács Péter nyerte meg, azóta pedig Kulja Andrást teljesen letiltották a vitákról, számos meghívást lemondott emiatt, de nyilatkozni sem látjuk azóta. 

Hasonlóan leszerepelt Ruszin-Szendi Romulusz is, aki újságírókat lökdösött, illetve lőfegyverrel járt lakossági fórumokra. Az ügy akkora botrányt kavart, hogy még a tiszás propagandasajtóban is felszólaltak ellene, teljesen értetlenül álltak a jelenség láttán. Nem lenne meglepő, ha innentől kezdve Ruszin-Szendi sem lenne annyira fókuszban. 

De szintén komoly önsorsrontást követett el Tarr Zoltán, aki a Tisza második embere, és nyíltan beismerte, hogy nem mondanak el mindent az adóemelési terveik kapcsán, mert abba belebuknának. Információim szerint a jövőben Magyar Péter Tarr Zoltánnak sem engedi meg, hogy nyilatkozzon. Így járt korábban Kollár Kinga tiszás EP-képviselő is, aki azon örömködött, hogy Magyarország nem kapja meg a neki jogosan járó uniós forrásokat. Tehát nemcsak jelöltjei nincsenek Magyar Péternek, de még azok az emberek is leszerepeltek, akiket eddig bemutatott és vezető szerepbe kerültek.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Emellett a program terén is bajban van az ellenzék. Miután Tarr Zoltán az etyeki fórumán elmondta,

nem fognak minden részletet elmondani a programjukból a nyilvánosságnak, mert abba belebuknának, Magyar Péter kényszeredetten akarja bizonygatni, hogy ők nem akarnak adót emelni, és még a csillagokat is lehazudja az égről, mindent megígér a választóknak. Ez azonban már meglehetősen hiteltelen, főleg annak fényében, hogy a Tarr által is emlegetett adóemelési terveket az Index nyilvánosságra hozta,

és ezek alapján nemcsak a lakosságot, hanem a vállalkozásokat is jelentős többletadóteherrel sújtanák. Fokozza a helyzetet, hogy Magyar ugyan azt ígérte, beperli az adóemelési terveiket kiszivárogtató Indexet és meg is fogják nyerni a pert, de a bíróság az Indexnek adott igazat. Ez rendkívül komoly arcvesztés Magyar Péternek, ráadásul az adóemelés ügye is újra napirendre került.

Térjünk ki pár mondat erejéig a nemzeti konzultációra. A kormány bejelentette, hogy október 1-jétől nemzeti konzultációt indít a közteherviselés és az adópolitika ügyében. Ez a Tisza adóemelési tervei után kifejezetten olyan ügy, ami minden magyar családot érint a hétköznapok szintjén. Éppen ezért kiemelt jelentősége van a konzultációnak, illetve sokak számára világossá válik, hogy mit is veszíthetnének akkor, ha 2026-ban nem a nemzeti oldal folytatná a kormányzást. 

A Tisza terveinek nyilvánosságra kerülése tehát nagyon fontos szakpolitikai vitát indított meg a magyar társadalomban, ráadásul egy olyan témában, amelyben a tények és a tapasztalatok a kormányt igazolják. A nemzeti oldal által kialakított adórendszer ugyanis munkabarát, családbarát és a magyar gazdaság fehéredéséhez is hozzájárult.

Olyan versenyképes rendszert hozott létre, amelynek köszönhe­tően például a BMW nem Szlovákiát választotta, hanem Magyarországot. A napokban Debrecenben be is indult a termelés, Európa legmodernebb autógyára létesült a cívisvárosban, amire méltán büszke lehet minden magyar.

És ezen a téren térjünk vissza az aktuálpolitikai eseményekhez. Hiszen 

miután a jelöltek és a program kapcsán is komoly bajban van az ellenzék, ezért már csak az álhírgyártás és a rágalmazás maradt nekik. Ennek egyik látványos eleme volt a Semjén Zsolt és a kormány más tagjai ellen indított rendkívül súlyos rágalmazás, amelyet ellenzéki influenszerek, sajtótermékek és politikusok közösen terjesztettek. 

A Szőlő utcai álhírbotrány iskolapéldája a destabilizációs próbálkozásoknak, számos más országhoz hasonlóan ilyen álhírekkel akarnak tüntetéseket, majd kormánybuktatásokat kiprovokálni. Ezért jó döntés volt a kormány részéről, hogy határozottan reagált és világossá tette, hogy akik részt vesznek az álhírterjesztésben, azok fel lesznek jelentve és súlyos jogkövetkezménnyel néznek szembe. Emellett a kormány nyilvánosságra hozta az ügy részleteit, ami alapján világossá vált, hogy az álhír egyik eleme sem felel meg a valóságnak.

A kormányoldal gyors reakciójának köszönhetően az ellenzék hamar védekező pozícióba került, ma már ők magyarázkodnak ­amiatt, hogy ilyen súlyos álhíreket terjesztettek. Így míg a múlt héten sokan azt hitték, hogy az álhírbotrány az ellenzéknek kedvez, 

ma már teljesen egyértelmű, hogy ez a politikai fegyver visszafelé sült el, és valójában a kormányoldal jött ki jól a történetből. Jelentősen rontott az ügy az ellenzéki nyilvánosság hitelességén, innentől kezdve még kevésbé lehet nekik hinni bármiben.

De ugyanilyen álhír mindaz, amit Hadházy Ákos dob be nap mint nap a magyar nyilvánosságba. A héten például már azt is kitalálta, hogy Orbán Viktor egy kémfülhallgatóval jár, amelyen diktálnak neki. Orbán Viktor csattanósan reagált az esetre és bolondnak nyilvánította Hadházyt, ami vélhetően nem áll messze a valóságtól. Ugyanakkor az egész jelenség elszomorító.

Orbán Viktor ezen a héten is az EU-csúcson védte a magyar nemzeti érdekeket. Olyan témák voltak napirenden, mint például az ukrán EU-tagság, az orosz energia betiltása és az európai biztonságpolitika. Ezek olyan ügyek, amikben egyáltalán nem mindegy, milyen lépéseket tesz Magyarország.

Ugyanilyen volt a migrációs válság is. Az, hogy eközben az ellenzéki szereplők kartonfigurákhoz beszélnek a színpadon meg eszement álhíreket dobnak be a nyilvánosságba, ismét a lényeges és húsba vágó dolgokról tereli el a figyelmet, amelyekkel valóban foglalkozni kellene. Összességében azonban ezek a botrányos ügyek és próbálkozások az ellenzékről állítják ki a bizonyítványt…

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekbéke

Forgolódás az erőszak örvényében

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekgyűlöletkeltés

A gyűlöletkeltés kiskátéja – avagy Magyar Bálint koholmánya

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekusa

Trumpról – kicsit másképp

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekEurópai Unió

Magyarország elvi és gyakorlati okokból is ellenáll a háborús kupaktanácsnak

Szőcs László avatarja

Brüsszel a jelenlegi tagállamokkal – így hazánkkal – szemben tisztességtelen és demokráciaellenes módon akarja elérni a célját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu