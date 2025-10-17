Takács PéterTisza Pártkórházbezárás

Egyre egyértelműbb: Magyar Péterék kórházbezárásokra készülnek

A Tisza Párt tervezett intézkedései – kórházbezárások, ágyszámcsökkentés, bizonyos osztályok megszüntetése és vizitdíj – súlyosan ártanának a magyaroknak, az ellenzéki propagandasajtó pedig ezt próbálja pozitívként tálalni. Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán reagált a Magyar Hang cikkére, amely Magyar Péterék egészségügyi programját magasztalta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17.
„Megint hülyének nézik a magyarokat! Épül a narratíva…” – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán, reagálva a Magyar Hang egyik cikkére, amely a Tisza Párt egészségügyi programját méltatta.

Budapest, 2025. október 13. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Jedlik Ányos Program kibővítéséről tartott sajtótájékoztatón az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi szakrendelőjénél 2025. október 13-án. A rendelkezésre álló 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomást tudnak majd felújítani. MTI/Hegedüs Róbert
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az államtitkár úgy fogalmazott, a Tisza politikusai (Tarr Zoltán) és „szakértői” (Hegedűs Zsolt, Kincses Gyula, Gilly Gyula) egyre nyíltabban beszélnek a programjuk várható hatásairól: kórházbezárások, ágyszámcsökkentés, szülészeti és ortopédiai osztályok megszüntetése, valamint vizitdíj bevezetése várható. Ezzel párhuzamosan 

az ellenzéki propagandasajtó igyekszik úgy beállítani a változásokat, mintha ezek a magyar lakosság javát szolgálnák.

Takács kiemelte, hogy a módszertan is ismerős: korábban a Tisza adóemelési programját és a progresszív adózást is úgy tálalták, mintha azok előnyösek lennének, és aki ezt nem fogadja el, az ostoba, elmaradott vidéki véglény.

Az államtitkár kérdéseket is felvetett: 

meddig tervezik még csúcsra járatni a magyarok lenézését, és miért hiszik, hogy a módszer, ami eddig soha nem működött, most eredményre vezethet. 

Einstein híres gondolataira hivatkozva Takács ironikusan zárta: „Úgyhogy csinálják csak, nézzék hülyének a magyarokat! Jó lesz, most tuti sikerülni fog!”

 

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Forrás: MTI/Purger Tamás)

 

 

