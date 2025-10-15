Takács Péter: Nem kérünk a vizitdíjból és a kórházbezárásokból + videó

Magyar Péter mellett olyan egészségügyi alakok jelentek meg, akik régen a „kormány szekerét tolták” – hívta fel a figyelmet a Harcosok órája szerdai adásában Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Takács Péter a Tisza elképzeléseinek veszélyeire hívta fel a figyelmet (Forrás: YouTube)

– Gilly Gyula, a mostani szakértő is nálunk volt korábban, most átállt a Tiszához, mondhatni arra megy, ahol a pénz szagát érzi – fogalmazott.

Felidézte: az egészségügyi bértábla szocialista találmány, és ha májusban lehetséges lesz, kezdeményezni fogják a megváltoztatását. A Tisza Párt váci szakmai konferenciájáról azt mondta: inkompetencia, szerencsétlenkedés, orosz tengeralattjárók említése, Magyar Péter kirohanása – rendezni sem lehetett volna jobbat.

Tarr Zoltán egészségügyet érintő korábbi, kórházbezárásokat is kilátásba helyező kijelentéseiről pedig azt mondta az államtitkár:

ezek a szakértők, akik feltűntek a Tisza környékén, mindig leépítésben voltak érdekeltek.

– A mániájuk a spórolás, pénzkivonás, ez volt a szocialisták módszere is. Ugyanakkor azzal nem lehet választást nyerni, hogy ezt előre elmondják, ezért mondta Tarr Zoltán korábban, hogy előbb választást kel nyerni – emlékeztetett Takács Péter. Jelezte: mindig számolgatják az ágyszámokat, uniós trendeket néznek, a liberális gazdasági szakemberek által leírt dogmákat érvényesítenék.

Kitért Kincses Gyula vizitdíjra vonatkozó kijelentéseire is. Az államtitkár szerint ez a kórházakat nagyon leterhelné, nagy adminisztrációt jelentene, ami elvonná az orvost és a nővéreket a betegektől.

Volt már vizitdíj, nem kérünk belőle megint

– szögezte le az államtitkár.

Takács Péter beszélt arról is, hogy egy átlagos középfokú végzettséggel rendelkező ápoló a Tisza adótervei szerint már gazdagnak számít, így sokkal többet adózna, évente több százezer forinttal kevesebbet vihetne haza.

Kitért továbbá annak a mentősnek az esetére, akit a baloldali sajtó szerint kirúgtak a politikai nézetei miatt. Az illetőt nem rúgták ki, továbbra is ott dolgozik, a vezetői kinevezését vonták vissza, mert nem voltak megelégedve vele – tudatta.

Végezetül arról beszélt, hogy a gödöllői kastélyt negyvenmilliárd forintból újítják fel, Orbán Viktort meghívták Egyiptomba a békemegállapodásra, ezek jó hírek, ám a balliberális sajtó inkább olyan álhíreket terjeszt az egészségügy terén, amelyeket aztán az intézmények rendre cáfolnak.