Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Magyarorság a hősök hazája: idén már csaknem kétezer sikeres újraélesztés történt civilek segítségével

Októberben az ország több pontján is elsajátítható az újraélesztés az Országos Mentőszolgálat Hősképzésein.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 16. 12:45
A mentők idén már 1721 embert élesztettek újra sikeresen Magyarországon, ami elsősorban azoknak az elsősegélynyújtóknak, köztük a Szív City közösségi újraélesztő applikáció használóinak köszönhető, akik a legnehezebb helyzetekben is mertek és tudtak cselekedni – közölte az Országos Mentőszolgálat csütörtökön, az újraélesztés nemzetközi napján az MTI-vel.

Budapest, 2023. szeptember 2. Érdeklődő az újraélesztést gyakorolja az Országos Mentőszolgálat mentőnapján a budapesti Városligetben 2023. szeptember 2-án. MTI/Lakatos Péter
Az újraélesztést bárki elsajátíthatja az Országos Mentőszolgálat gyakorlatain (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A közlemény szerint az életmentés sikerének legfontosabb feltétele a gyorsan megkezdett és folyamatosan végzett mellkaskompresszió, valamint a defibrillátor lehető leghamarabb történő alkalmazása.

Az újraélesztés módszerét a mentők rendkívüli „hősképzésein” október hónapban az ország számos pontján bárki elsajátíthatja – írták, hozzátéve, hogy a képzésről az alábbi linken lehet tájékozódni.

Borítókép: Gyerekek az újraélesztésről tanulnak a Zánkai Erzsébet-táborban (Fotó: MTI-MTVA/Vasvári Tamás)


