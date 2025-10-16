A vádlott kábítószer-birtoklás bűntette miatt kiszabott börtönbüntetésből feltételesen szabadult, majd az anyjához költözött. A kábítószer-fogyasztó férfi 2023 januárjától kezdődően értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közismertebb nevén speedet.
Elképesztő, hova rejtették a szajrét, ez már több mint felháborító
Tizenkét év börtönt kért a Heves Vármegyei Főügyészség a vádiratban arra a kábítószer-kereskedőre, aki az édesanyja segítségével a drogokat egy sírba rejtette.
A fia tevékenységéről tudott az anyja, aki segített elrejteni a drogot a temetőben, a néhai férje sírjában. A vádlott a kábítószer eladása után a vételárat az anyja számlájára kérte utalni, aki az összegeket átadta a fiának. Az elkövető hét személynek adott el kábítószert, esetenként többször, jelentős mennyiségben.
A vádlott kapcsolatot tartott a korábbi zárkatársával, aki szintén kábítószer-értékesítéssel biztosított jó anyagi körülményeket magának és az élettársának. A barát – aki az élettársával szintén rendszeresen fogyasztott kábítószert – 2023 szeptemberétől kezdődően Gyöngyösön különböző ingatlanokban és autóban tárolta az eladásra szánt anyagokat. A tevékenységét a barátnője segítette, ő adagolta ki és csomagolta a drogot. A zárkatárs több személynek adott el kábítószert, esetenként több alkalommal.
A Heves Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra hét személlyel szemben, akik részben saját használatra, részben kereskedelmi céllal vásároltak kábítószert. A főügyészség a kereskedés központi szereplőivel szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.
Az ügyészség a büntetés mértékét az előkészítő ülésen történő beismerés esetén 12, 10, illetve 7 év szabadságvesztésben határozta meg. A vádhatóság közel másfél millió forint vagyonelkobzás alkalmazását is indítványozta.
