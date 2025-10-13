  • Magyar Nemzet
  Boltba ment a dombóvári család a lánygyermek 15. szülinapján, de ő könnyek között hagyta el az áruházat
Boltba ment a dombóvári család a lánygyermek 15. szülinapján, de ő könnyek között hagyta el az áruházat

Videó is készült az esetről.

Forrás: Délmagyar2025. 10. 13. 15:14
Gyanútlanul sétált be szüleivel a boltba vásárolni a 15 éves Jázmin a születésnapján, majd könnyek között hagyta el az üzletet – írja a Délmagyar. 

Korábban a lány egy iskolai állatvédelmi előadáson találkozott egy Írisz nevű cicával, akit Jázmin később nem tudott elfelejteni, rengeteget beszélt róla otthon. A szülők elhatározták, hogy családjukba fogadják a gazdátlan macskát, ezzel lepve meg lányukat a születésnapján.

Arról videó is készült, hogy Jázmin megkapja a macskát, és amikor azzal adják a kezébe, hogy 

tessék, a cicád,

a fiatal lány könnyei azonnal potyogni kezdtek. És miközben boldogságtól sírva próbálja meg feldolgozni, hogy a cica, amelyet annyira megszeretett, immár az övé, folyamatosan simogatja a hozzá bújó kis jószágot.

A történet és a videó a közösségi oldalakon is gyorsan elterjedt, valaki azt írta, 

Az ilyen videóktól kapom vissza az emberiségbe vetett hitemet.

A történetet és a videót a Délmagyar cikkében találja. 


