  Megérkeztek a helyszíni fotók a brutális vonatbalesetről, amelyben száz ember megsérült a magyar határ mellett
Megérkeztek a helyszíni fotók a brutális vonatbalesetről, amelyben száz ember megsérült a magyar határ mellett

Elképesztő a látvány.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 13. 14:18
Fotó: Veronika Miháliková Forrás: /MTI/MTVA/TASR
Néhány kilométerre a magyar határtól összeütközött két személyvonat hétfőn délelőtt Szlovákiában. A balesetnek csaknem száz sérültje van. A helyszínre több mentőegység és egy helikopter is érkezett – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. A baleset helyszínén fotók is készültek. 

Szádalmás, 2025. október 13. A TASR szlovák hírügynökség felvételén mentőegységek dolgoznak egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek válságos az állapota. MTI/TASR/Veronika Mihalikova
Fotó: Veronika Mihalikova / /MTI/MTVA/TASR

Úgy tudni, a száz sérült közül kettőnek az állapota válságos. A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül.

Szádalmás, 2025. október 13. A TASR szlovák hírügynökség felvételén mentőegységek dolgoznak egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek válságos az állapota. MTI/TASR/Veronika Mihalikova
Fotó: Veronika Mihalikova / /MTI/MTVA/TASR

Hogy pontosan mi okozhatta a szerencsétlenséget, még vizsgálják. 

 

Szádalmás, 2025. október 13. A szlovák rendőrség felvételén a mentőegység tagjai dolgoznak egy összeroncsolódott mozdonynál egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek válságos az állapota. MTI/TASR/Szlovák rendőrség
Fotó: - / MTI/ext/TASR/Szlovák rendőrség

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

