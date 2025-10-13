Néhány kilométerre a magyar határtól összeütközött két személyvonat hétfőn délelőtt Szlovákiában. A balesetnek csaknem száz sérültje van. A helyszínre több mentőegység és egy helikopter is érkezett – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. A baleset helyszínén fotók is készültek.
Megérkeztek a helyszíni fotók a brutális vonatbalesetről, amelyben száz ember megsérült a magyar határ mellett
Elképesztő a látvány.
Úgy tudni, a száz sérült közül kettőnek az állapota válságos. A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül.
Hogy pontosan mi okozhatta a szerencsétlenséget, még vizsgálják.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kiderült, mi az a robbanásveszélyes objektum, amit Sárszentmihályon találtak
Fotók is vannak.
Itt az alkalom, hogy véleményt mondjunk a rezsicsökkentésről és a megszorításokról
Már több mint kétmillióan megkapták a nemzeti konzultációs kérdőívet.
Boltba ment a dombóvári család a lánygyermek 15. szülinapján, de ő könnyek között hagyta el az áruházat
Videó is készült az esetről.
Visszafoglalás – Vége a politikai vitáknak, jön a háború? + videó
Az úgynevezett akadémiai baloldal már 40-50 éve olyan szerzőket választott kedvenceinek, akik szerint az igazságosság, valamint az evilági megváltás az lehetséges a politikai erőszakon keresztül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kiderült, mi az a robbanásveszélyes objektum, amit Sárszentmihályon találtak
Fotók is vannak.
Itt az alkalom, hogy véleményt mondjunk a rezsicsökkentésről és a megszorításokról
Már több mint kétmillióan megkapták a nemzeti konzultációs kérdőívet.
Boltba ment a dombóvári család a lánygyermek 15. szülinapján, de ő könnyek között hagyta el az áruházat
Videó is készült az esetről.
Visszafoglalás – Vége a politikai vitáknak, jön a háború? + videó
Az úgynevezett akadémiai baloldal már 40-50 éve olyan szerzőket választott kedvenceinek, akik szerint az igazságosság, valamint az evilági megváltás az lehetséges a politikai erőszakon keresztül.