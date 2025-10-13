Rendkívüli

Magyar Péter szolgálatában Soros kutatócége, amely most is manipulált mérésekkel szállt be a kampányba

  • Két személyszállító vonat ütközött össze a magyar határ közelében, sok a sérült + videó
szerelvényhatárSzlovákiavonatbaleset

Két személyszállító vonat ütközött össze a magyar határ közelében, sok a sérült + videó

Kelet-Szlovákiában, néhány kilométerre a magyar határtól összeütközött két személyvonat hétfőn délelőtt. A balesetnek csaknem száz sérültje van. A helyszínre több mentőegység és egy helikopter is érkezett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 13. 13:03
Összeütközött két személyszállító vonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól, a szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos – jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül – közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve:

a szerencsétlenség okát még nem tudják.

A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint

a helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége, valamint egy mentőhelikopter is kiszállt, a sérültek állapotáról egyelőre többet nem lehet tudni.

 

Borítókép: Mentőegység tagjai dolgoznak egy összeroncsolódott mozdonynál egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án (Fotó: MTI/TASR/Szlovák rendőrség)

