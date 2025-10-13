Két személyszállító vonat ütközött össze a magyar határ közelében, sok a sérült + videó

Összeütközött két személyszállító vonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól, a szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos – jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.

W poniedziałek przed tunelem w pobliżu miejscowości Jablonov nad Turňou w powiecie Rožňava na wschodzie Słowacji doszło do zderzenia dwóch jadących naprzeciw siebie pociągów.https://t.co/qufxSwj02E pic.twitter.com/Hg44XTv2MS — TransInfo.pl (@TransInfo_pl) October 13, 2025

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül – közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve:

a szerencsétlenség okát még nem tudják.

A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint

a helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége, valamint egy mentőhelikopter is kiszállt, a sérültek állapotáról egyelőre többet nem lehet tudni.

🚨 At least 20 people were injured after two trains collided in eastern Slovakia on Monday. Rescue teams, including helicopters and ambulances, rushed to the scene, while nearby hospitals prepared to receive trauma patients. No fatalities have been reported so far.#Slovakia… pic.twitter.com/KbuvtQy4lN — SG News (@SGNews123) October 13, 2025

Borítókép: Mentőegység tagjai dolgoznak egy összeroncsolódott mozdonynál egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án (Fotó: MTI/TASR/Szlovák rendőrség)