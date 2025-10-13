Meghalt egy csecsemő Salgótarjánban vasárnap délelőtt – értesült a Nool.
Meghalt egy csecsemő Salgótarjánban
Megszólalt az Országos Mentőszolgálat is.
Azt írják, hogy szirénázó rendőrautók hangja verte fel a vármegyeszékhely csendjét vasárnap délelőtt, miután bejelentés érkezett a segélyhívón. Az eset az Acélgyári úton levő házban történt, azonban mire odaértek az egyenruhások, a gyermek életét már nem lehetett megmenteni. Olvasói információ szerint elég sokáig voltak a helyszínen a mentők és a rendőrök.
Az esetről megszólalt az Országos Mentőszolgálat is, hogy mit mondtak, azt a Nool cikkében olvashatja el.
Kiderült, mi az a robbanásveszélyes objektum, amit Sárszentmihályon találtak
Fotók is vannak.
Itt az alkalom, hogy véleményt mondjunk a rezsicsökkentésről és a megszorításokról
Már több mint kétmillióan megkapták a nemzeti konzultációs kérdőívet.
Boltba ment a dombóvári család a lánygyermek 15. szülinapján, de ő könnyek között hagyta el az áruházat
Videó is készült az esetről.
Visszafoglalás – Vége a politikai vitáknak, jön a háború? + videó
Az úgynevezett akadémiai baloldal már 40-50 éve olyan szerzőket választott kedvenceinek, akik szerint az igazságosság, valamint az evilági megváltás az lehetséges a politikai erőszakon keresztül.
