Meghalt egy csecsemő Salgótarjánban

Azt írják, hogy szirénázó rendőrautók hangja verte fel a vármegyeszékhely csendjét vasárnap délelőtt, miután bejelentés érkezett a segélyhívón. Az eset az Acélgyári úton levő házban történt, azonban mire odaértek az egyenruhások, a gyermek életét már nem lehetett megmenteni. Olvasói információ szerint elég sokáig voltak a helyszínen a mentők és a rendőrök.

Az esetről megszólalt az Országos Mentőszolgálat is, hogy mit mondtak, azt a Nool cikkében olvashatja el.