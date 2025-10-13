rendőrségMagyar Honvédségtűzszerész

Olyasmit találtak Sárszentmihályon, ami akár fel is robbanhat

A területet a rendőrség lezárja.

Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn a Fejér vármegyei Sárszentmihályon, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede.

Azt írták, hogy a Fő utca és Hársfa utca sarkán csatornaásás során bukkantak a feltételezett robbanóeszközre.

Az érintett területet a rendőrség mintegy százméteres sugarú körben lezárja és kiüríti. Ezután kezdhetik meg a tűzszerészek a feltételezett robbanótest azonosítását, majd a terület mentesítését.


