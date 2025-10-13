Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn a Fejér vármegyei Sárszentmihályon, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede.
Olyasmit találtak Sárszentmihályon, ami akár fel is robbanhat
A területet a rendőrség lezárja.
Azt írták, hogy a Fő utca és Hársfa utca sarkán csatornaásás során bukkantak a feltételezett robbanóeszközre.
Az érintett területet a rendőrség mintegy százméteres sugarú körben lezárja és kiüríti. Ezután kezdhetik meg a tűzszerészek a feltételezett robbanótest azonosítását, majd a terület mentesítését.
