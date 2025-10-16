Századik születésnapját ünnepelné Elvis anyja, egyben az örök kotnyeles nyomozó vénkisasszony + fotók

A filmek mellett a színházban is sikert sikerre halmozott. Az ötvenes évek végétől lépett fel rendszeresen a Broadway-n, 1964-ben egy Stephen Sondheim-musicalben játszott, majd két évvel később hatalmas sikert aratott Jerry Herman Mame című darabjának címszerepében, amelyért elnyerte első Tony-díját. A rangos színházi elismerést további öt alkalommal is megkapta: 1968-ban Jerry Herman Dear World című darabjáért, az 1974-ben bemutatott Gypsyért, 1979-ben Stephen Sondheim Sweeney Todd című darabjában nyújtott alakításáért, 2009-ben Noel Coward Vidám kísértet című darabjában Madame Arcati szerepéért, 2022-ben pedig Tony-életműdíjjal ismerték el. Emellett szülőhazájában is színpadra lépett, 1975 és 1976 között Gertrúd királynőt alakította a National Theatre Company Hamlet című darabjában.

Fotó: EMI FILMS - MERSHAM PRODUCTIONS / Collection ChristopheL via AFP

A hetvenes-nyolcvanas években játszott filmszerepei közül jelentősek az 1978-as Halál a Níluson című és A kristálytükör meghasadt című Agatha Christie-adaptációkban, valamint a Londoni randevú című Hitchcock-remake-ben nyújtott alakításai.

Lansbury 1984-től televíziós sztár lett, amikor elvállalta Jessica Fletcher, a bestseller krimiszerző és amatőr nyomozó szerepét a Gyilkos sorok című sorozatban. A 12 évig futó szériának hatalmas nézettsége volt, befejezésekor az egyik legsikeresebb és leghosszabb ideig játszott televíziós műsorként tartották számon.

Lansburyt, aki 1991-től executive producere is volt a sorozatnak, tíz Golden Globe-díjra jelölték, amelyből négyet el is nyert, valamint 12 alkalommal jelölték Emmy-díjra, amelyekből egyet sem sikerült díjra váltania.

Szinkronszínészként is dolgozott, ő volt például az éneklő teáskanna, Mrs. Potts hangja az 1991-es Disney-animációban, A szépség és a szörnyetegben, és az özvegy császárné hangját is ő kölcsönözte az 1997-es Anasztázia című animációs filmhez. Élete végéig dolgozott, a 2018-as Mary Poppins visszatér című filmmusicalben a lufis hölgyet alakította, majd a 2022-es Tőrbe ejtve: Az üveghagyma című krimiben cameo szerepben tűnt fel.