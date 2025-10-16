Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Századik születésnapját ünnepelné Elvis anyja, egyben az örök kotnyeles nyomozó vénkisasszony + fotók

Száz éve, 1925. október 16-án született Dame Angela Brigid Lansbury tiszteletbeli Oscar-díjas brit–amerikai színésznő, a Gyilkos sorok című tévés krimisorozat főszereplője.

Forrás: MTI2025. 10. 16. 7:55
Angela Lansbury és Elvis Presley Fotó: PARAMOUNT PICTURES Forrás: Collection ChristopheL via AFP
Angela Brigid Lansbury felső-középosztálybeli családban született Londonban, apja üzletember és politikus, anyja ír származású színésznő volt. Kilencéves volt, amikor apja gyomorrákban meghalt, és a család nehéz helyzetbe került. Középiskolásként kezdett érdeklődni a színészet iránt, zongorázni és táncolni tanult, majd 1940-ben a Webber Douglas drámaművészeti iskolában kezdett tanulmányokat, ám nem sokkal később anyjával és testvéreivel London bombázása elől az Egyesült Államokba emigrált.

The Harvey Girls - Les demoiselles Harvey 1946 directed by George Sidney; Metro-Goldwyn-Mayer Pictures; Angela Lansbury COLLECTION CHRISTOPHEL / RnB (Photo by Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

New Yorkban ösztöndíjjal került be a neves Feagin drámaiskolába, ahol az Így él a világ és a Lady Windermere legyezője című darabokban is fellépett. Családjával végül Los Angelesben telepedett le, ahol Lansbury hétéves szerződést kötött a Metro-Goldwyn-Mayerrel (MGM), miután George Cukor rá osztotta a szobalány szerepét a Gázláng című filmjében, amelyért 1944-ben első Oscar-jelölését kapta a legjobb női mellékszereplő kategóriában. A következő évben ismét jelölték a díjra a Dorian Gray képe című Oscar Wilde-filmadaptációban nyújtott alakításáért, és ugyanekkor elnyerte első Golden Globe-díját is.

Kezdeti sikerei után az MGM további tizenegy filmben szerepeltette Lansburyt, amíg 1952-ben le nem járt szerződése a céggel. Feltűnt többek közt A Harvey lányokban Judy Garland mellett, A három testőrben Lana Turner és Gene Kelly oldalán, valamint A vörös Duna című drámában. Az MGM azonban a B-listás sztárok között tartotta, és kevesebbet foglalkoztatta őt, mint más, hasonló korú színésznőket, és Lansbury maga is elégedetlen volt a szerepeivel, ezért az ötvenes évek második felében főleg televíziós sorozatokban szerepelt (General Electric Theatre, Playhouse 90, Four Star Playhouse).

Sous le ciel bleu d Hawai Blue Hawaii 1962 Real Norman Taurog Elvis Presley Angela Lansbury Roland Winters John Archer. Collection Christophel © Paramount Pictures / Hal Wallis Productions (Photo by Paramount Pictures / Hal Wallis / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: PARAMOUNT PICTURES / HAL WALLIS / Collection ChristopheL via AFP

Filmes karrierjében fordulópontot jelentett az 1958-ban bemutatott Hosszú, forró nyár Paul Newman és Joanne Woodward oldalán, valamint a Vincente Minelli által rendezett The Reluctant Debutante című komédia, amelyek után sorra kapta a jobbnál jobb mellékszerepeket. A következő évben nagy sikert aratott a Summer of the Seventeenth Doll című filmben, majd Elvis Presley karakterének anyját alakította a Kék Hawaiiban. 1962-ben John Frankenheimer rá osztotta Mrs. Eleanor Shaw Iselin szerepét A mandzsúriai jelölt című alkotásában, amelyért a filmakadémia újfent a legjobb női mellékszereplő Oscar-díjára jelölte, és megkapta érte a második Golden Globe-díját is.

A filmek mellett a színházban is sikert sikerre halmozott. Az ötvenes évek végétől lépett fel rendszeresen a Broadway-n, 1964-ben egy Stephen Sondheim-musicalben játszott, majd két évvel később hatalmas sikert aratott Jerry Herman Mame című darabjának címszerepében, amelyért elnyerte első Tony-díját. A rangos színházi elismerést további öt alkalommal is megkapta: 1968-ban Jerry Herman Dear World című darabjáért, az 1974-ben bemutatott Gypsyért, 1979-ben Stephen Sondheim Sweeney Todd című darabjában nyújtott alakításáért, 2009-ben Noel Coward Vidám kísértet című darabjában Madame Arcati szerepéért, 2022-ben pedig Tony-életműdíjjal ismerték el. Emellett szülőhazájában is színpadra lépett, 1975 és 1976 között Gertrúd királynőt alakította a National Theatre Company Hamlet című darabjában.

MORT SUR LE NIL DEATH ON THE NILE 1978 de John Guillermin Angela Lansbury. d'apres le roman de Agatha Christie based on the novel by Agatha Christie COLLECTION CHRISTOPHEL © EMI Films - Mersham Productions Ltd. egypte; egypt; 1930's; temple de Karnac; Louxor; Karnac Temple; Luxor (Photo by EMI Films - Mersham Productions / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: EMI FILMS - MERSHAM PRODUCTIONS / Collection ChristopheL via AFP

A hetvenes-nyolcvanas években játszott filmszerepei közül jelentősek az 1978-as Halál a Níluson című és A kristálytükör meghasadt című Agatha Christie-adaptációkban, valamint a Londoni randevú című Hitchcock-remake-ben nyújtott alakításai.

Lansbury 1984-től televíziós sztár lett, amikor elvállalta Jessica Fletcher, a bestseller krimiszerző és amatőr nyomozó szerepét a Gyilkos sorok című sorozatban. A 12 évig futó szériának hatalmas nézettsége volt, befejezésekor az egyik legsikeresebb és leghosszabb ideig játszott televíziós műsorként tartották számon. 

Lansburyt, aki 1991-től executive producere is volt a sorozatnak, tíz Golden Globe-díjra jelölték, amelyből négyet el is nyert, valamint 12 alkalommal jelölték Emmy-díjra, amelyekből egyet sem sikerült díjra váltania.

Szinkronszínészként is dolgozott, ő volt például az éneklő teáskanna, Mrs. Potts hangja az 1991-es Disney-animációban, A szépség és a szörnyetegben, és az özvegy császárné hangját is ő kölcsönözte az 1997-es Anasztázia című animációs filmhez. Élete végéig dolgozott, a 2018-as Mary Poppins visszatér című filmmusicalben a lufis hölgyet alakította, majd a 2022-es Tőrbe ejtve: Az üveghagyma című krimiben cameo szerepben tűnt fel.

British-American actress Angela Lansbury poses for photographs after she promoted to Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE) by Queen Elizabeth II in an Investiture ceremony at Windsor Castle, Berkshire on April 15, 2014. AFP PHOTO/POOL/JONATHAN BRADY (Photo by Steve Parsons / POOL / AFP)
Fotó: STEVE PARSONS / POOL

A számos rangos szakmai díj mellett Lansburyt 1982-ben beiktatták az Amerikai Színházi Hírességek Csarnokába, 2002-ben a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) életműdíjjal tüntette ki, 2013-ban pedig tiszteletbeli Oscar-díjat kapott. II. Erzsébet brit uralkodó 2014-ben a lovagi cím női megfelelőjének számító, Dame előnév viselésére jogosító legmagasabb rangra emelte.

A színésznő kétszer ment férjhez, első házassága, amelyet tizenkilenc éves korában kötött, egy éven belül felbomlott. 1949-ben lett Peter Shaw brit születésű színész és producer felesége, 54 évig tartó házasságuk során két gyermekük született, Anthony Peter és Deirdre Angela. Fiuk televíziós rendező lett, a Gyilkos sorok sorozat 68 epizódját is ő rendezte. Kilencvenéves korában egy interjúban azt mondta, 

meglepődöm, amikor rájövök, hogy a nagy sikerek csak negyvenéves koromban jöttek el. Nem úgy gondoltam magamra, mint aki negyvenéves. Mindig is csak egy nagyon aktív nő voltam, és semmi sem tántorított el. Még most is tele vagyok ezzel az energiával. Kilencvenéves vagyok… de nem érzem magam kilencvennek.

Angela Lansbury 2022. október 11-én, 96 éves korában halt meg otthonában, Los Angelesben.


