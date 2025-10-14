Nyolc év fegyházbüntetésre és nyolc év közügyektől eltiltásra ítélte a Nyíregyházi Törvényszék hétfőn a 47 éves N. Lászlót, a tarpai fociedzőként ismert férfit, akit két kiskorú fiút erőszakolt meg – írja a Tények, amely beszámol arról is, hogy a férfit fogolyszökés miatt is bűnösnek mondták ki.
Elítélték a fiatal fiúkat erőszakoló fociedzőt, de nem lehet végrehajtani az ítéletet
Azt is tudni, miért nem.
Azonban László nem jelent meg az ítélethirdetésen, ugyanis lassan két éve, 2023 novemberében megszökött a bűnügyi felügyelet alól, azóta nem tudni, hol van. A vád szerint a férfi 2022 novemberében egy tivadari vendégházban tartott utánpótlás-focitáborban két 14 év körüli fiút erőszakolt meg.
Az ítélet szerint N. László fegyházban tölti a büntetését, és nem bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság halmazati büntetést szabott ki, és végleg eltiltotta a férfit minden olyan foglalkozástól, ahol 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével vagy gondozásával foglalkozhatna. Ezenfelül 649 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték az állam javára.
Az ítélet nem jogerős, nyolc napon belül lehet fellebbezni, de egyelőre nem tudni, hova szökött a fociedző, emiatt nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene.
