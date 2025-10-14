Elítélték a fiatal fiúkat erőszakoló fociedzőt, de nem lehet végrehajtani az ítéletet

Azonban László nem jelent meg az ítélethirdetésen, ugyanis lassan két éve, 2023 novemberében megszökött a bűnügyi felügyelet alól, azóta nem tudni, hol van. A vád szerint a férfi 2022 novemberében egy tivadari vendégházban tartott utánpótlás-focitáborban két 14 év körüli fiút erőszakolt meg.

Az ítélet szerint N. László fegyházban tölti a büntetését, és nem bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság halmazati büntetést szabott ki, és végleg eltiltotta a férfit minden olyan foglalkozástól, ahol 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével vagy gondozásával foglalkozhatna. Ezenfelül 649 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték az állam javára.