Letartóztatták az egyik vonat vezetőjét, miután hétfőn súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában, a magyar határhoz közel – értesült a BorsOnline. Hozzáfűzik, szlovák hírügynökségek értesülése szerint emberi mulasztás miatt történt a vonatbaleset, amelyben csaknem száz ember sérült meg, közülük heten súlyosan.
Letartóztattak egy mozdonyvezetőt a Szlovákiában történt vonatbaleset után, amelyben csaknem száz ember sérült meg
Emberi mulasztás miatt történhetett a baleset.
A portál beszámol arról is, hogy a vétkesnek tartott vezető, ki is ugrott a száguldó mozdonyból. Egy Szlovákiában élő magyar arról beszélt, hogy ez egy olyan szakasz, ahol alagút van, és onnan érkező, Zólyomba tartó expressznek ütközött egy másik vonat, amely feltehetően a tiltó jelzés ellenére haladt tovább.
Ennek a mozdonyvezetője ugrott ki a fülkéjéből, mert látta, hogy elkerülhetetlen a becsapódás. Azért nem lett frontális ütközés, mert a másik vonat már haladt volna ki a saját vágányára, ezért van az, hogy oldalt ütköztek. Az biztos, hogy emberi mulasztás volt, de még vizsgálódik a rendőrség
– fogalmazott korábban a megszólaló. Az ügy részleteit a BorsOnline cikkében olvashatja.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy néhány kilométerre a magyar határtól összeütközött két személyvonat hétfőn délelőtt Szlovákiában. A balesetnek csaknem száz sérültje van. A helyszínre több mentőegység és egy helikopter is érkezett.
Dömötör Csaba: Az elszigetelődésre vonatkozó mantra nem csupán megdőlt, hanem nyomtalanul felszívódott
A politikus szerint ha a Közel-Keleten működhet a béketerv, akkor működhet az orosz–ukrán háború ügyében is.
Andrej Babis: Orbán Viktor nagyszerű vezető, Trump nélkül nem lenne béke
Orbán Viktor politikáját világszerte elismerik.
Clintonék is elismerték: Trumpnak sikerült, ami másnak nem
Először hangzott el tőlük ilyen nyílt elismerés.
Itt a német bejelentés a világháborúról, Putyintól tart Berlin
A németek szerint Oroszország bármikor közvetlen konfrontációt provokálhat Európában
