Letartóztattak egy mozdonyvezetőt a Szlovákiában történt vonatbaleset után, amelyben csaknem száz ember sérült meg

Ennek a mozdonyvezetője ugrott ki a fülkéjéből, mert látta, hogy elkerülhetetlen a becsapódás. Azért nem lett frontális ütközés, mert a másik vonat már haladt volna ki a saját vágányára, ezért van az, hogy oldalt ütköztek. Az biztos, hogy emberi mulasztás volt, de még vizsgálódik a rendőrség