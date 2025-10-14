Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

vonatbalesetmozdonyZólyomSzlovákiábanszemélyvonat

Letartóztattak egy mozdonyvezetőt a Szlovákiában történt vonatbaleset után, amelyben csaknem száz ember sérült meg

Emberi mulasztás miatt történhetett a baleset.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 13:27
mentőegységek dolgoznak egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük hétnek válságos az állapota. Fotó: Veronika Mihalikova Forrás: /MTI/MTVA/TASR
Letartóztatták az egyik vonat vezetőjét, miután hétfőn súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában, a magyar határhoz közel – értesült a BorsOnline. Hozzáfűzik, szlovák hírügynökségek értesülése szerint emberi mulasztás miatt történt a vonatbaleset, amelyben csaknem száz ember sérült meg, közülük heten súlyosan. 

A portál beszámol arról is, hogy a vétkesnek tartott vezető, ki is ugrott a száguldó mozdonyból. Egy Szlovákiában élő magyar arról beszélt, hogy ez egy olyan szakasz, ahol alagút van, és onnan érkező, Zólyomba tartó expressznek ütközött egy másik vonat, amely feltehetően a tiltó jelzés ellenére haladt tovább. 

Ennek a mozdonyvezetője ugrott ki a fülkéjéből, mert látta, hogy elkerülhetetlen a becsapódás. Azért nem lett frontális ütközés, mert a másik vonat már haladt volna ki a saját vágányára, ezért van az, hogy oldalt ütköztek. Az biztos, hogy emberi mulasztás volt, de még vizsgálódik a rendőrség

– fogalmazott korábban a megszólaló. Az ügy részleteit a BorsOnline cikkében olvashatja. 

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy néhány kilométerre a magyar határtól összeütközött két személyvonat hétfőn délelőtt Szlovákiában. A balesetnek csaknem száz sérültje van. A helyszínre több mentőegység és egy helikopter is érkezett.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

