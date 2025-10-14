Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Győri Járási Ügyészségtolvajrollerkerékpáringyen

Nagyon kedvesen akart vigaszt nyújtani az utca embere Győrben, de manapság már semmit nem adnak ingyen + videó

Egy ölelést sem.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 14. 12:07
illusztráció Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Vádat emelt azzal a férfival szemben a Győri Járási Ügyészség, aki 2022 telén egy kerékpárt és egy elektromos rollert lopott el a városban.

A vádirat szerint a szlovák állampolgár elkövető 2022 decemberében egy győri bevásárlóközpont elöl ellopott egy 90 ezer forint értékű kerékpárt úgy, hogy a rajta lévő lakatot egy csípőfogóval levágta. A férfi cselekményét úgy próbálta leplezni, hogy közben az ismeretlenül maradt párját hosszan, szorosan ölelte.

A vádlott 2023 januárjában egy könyvtár elől, ugyanezzel a módszerrel, egy 80 ezer forint értékű elektromos rollert is elvitt.

A járási ügyészség több rendbeli lopás bűntettével vádolta meg a büntetett előéletű tolvajt és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, valamint rendelje el a pártfogó felügyeletét.

Az első esetet a bevásárlóközpont biztonsági kamerája rögzítette.


