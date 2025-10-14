Nagyon kedvesen akart vigaszt nyújtani az utca embere Győrben, de manapság már semmit nem adnak ingyen + videó

A vádirat szerint a szlovák állampolgár elkövető 2022 decemberében egy győri bevásárlóközpont elöl ellopott egy 90 ezer forint értékű kerékpárt úgy, hogy a rajta lévő lakatot egy csípőfogóval levágta. A férfi cselekményét úgy próbálta leplezni, hogy közben az ismeretlenül maradt párját hosszan, szorosan ölelte.

A vádlott 2023 januárjában egy könyvtár elől, ugyanezzel a módszerrel, egy 80 ezer forint értékű elektromos rollert is elvitt.