Vádat emelt azzal a férfival szemben a Győri Járási Ügyészség, aki 2022 telén egy kerékpárt és egy elektromos rollert lopott el a városban.
Nagyon kedvesen akart vigaszt nyújtani az utca embere Győrben, de manapság már semmit nem adnak ingyen + videó
Egy ölelést sem.
A vádirat szerint a szlovák állampolgár elkövető 2022 decemberében egy győri bevásárlóközpont elöl ellopott egy 90 ezer forint értékű kerékpárt úgy, hogy a rajta lévő lakatot egy csípőfogóval levágta. A férfi cselekményét úgy próbálta leplezni, hogy közben az ismeretlenül maradt párját hosszan, szorosan ölelte.
A vádlott 2023 januárjában egy könyvtár elől, ugyanezzel a módszerrel, egy 80 ezer forint értékű elektromos rollert is elvitt.
A járási ügyészség több rendbeli lopás bűntettével vádolta meg a büntetett előéletű tolvajt és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, valamint rendelje el a pártfogó felügyeletét.
Az első esetet a bevásárlóközpont biztonsági kamerája rögzítette.
