Videón, amint elkapják a rendőrök a férfit, aki ellen ötszörös körözés volt érvényben

Résen volt, de a rendőrök még jobban résen voltak.

Magyar Nemzet
Forrás: police2025. 10. 14. 13:12
Nyomoz a rendőrség a súlyos kompbaleset ügyében (Illusztráció, forrás: Pixabay) rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay) Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
A XVIII. kerületi rendőrök fogtak el egy férfit, akit több hatóság is keresett – írja a rendőrségi portál. A férfit igazoltatás közben találták meg, október 9-én. 

Az egyik utas, a 32 éves Sz. Krisztián először testvére adatait diktálta be, így próbálta megúszni a felelősségre vonást – öt aktív körözés volt érvényben vele szemben. A Karcagi Rendőrkapitányság és a Szolnoki Törvényszék különböző szabálysértési ügyek miatt összesen 423 400 forint pénzbírságot szabott ki rá, amelyet nem fizetett be, ezért büntetését összesen 215 nap elzárásra változtatták. Emellett a Karcagi Járásbíróság is a körözését rendelte el.

A rendőrök a BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő a férfit, majd a büntetések letöltése végett átszállították a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe.


