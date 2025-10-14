A XVIII. kerületi rendőrök fogtak el egy férfit, akit több hatóság is keresett – írja a rendőrségi portál. A férfit igazoltatás közben találták meg, október 9-én.
Videón, amint elkapják a rendőrök a férfit, aki ellen ötszörös körözés volt érvényben
Résen volt, de a rendőrök még jobban résen voltak.
Az egyik utas, a 32 éves Sz. Krisztián először testvére adatait diktálta be, így próbálta megúszni a felelősségre vonást – öt aktív körözés volt érvényben vele szemben. A Karcagi Rendőrkapitányság és a Szolnoki Törvényszék különböző szabálysértési ügyek miatt összesen 423 400 forint pénzbírságot szabott ki rá, amelyet nem fizetett be, ezért büntetését összesen 215 nap elzárásra változtatták. Emellett a Karcagi Járásbíróság is a körözését rendelte el.
További Belföld híreink
A rendőrök a BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő a férfit, majd a büntetések letöltése végett átszállították a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nem hajlandó lemondani a kutyapárti képviselő, aki Charlie Kirk halálhírén gúnyolódott
Jánosi Gergő nem távozik, pedig már több mint húszezren követelik.
Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója
A Gyurcsány-kormány idején miniszteri biztos volt.
Ezer sebből vérzik a budapesti közösségi költségvetés
Karácsony Gergely pénzhiányra hivatkozik, de a város díszberuházásokra és baráti szervezetek támogatására költ.
Szánalmas magyarázkodásba kezdett Ruszin-Szendi Romulusz a sorkatonaságról
A bukott vezérkari főnök a korábbi kijelentésével ellentétben most azt állítja, nem állítanák vissza a sorkötelességet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nem hajlandó lemondani a kutyapárti képviselő, aki Charlie Kirk halálhírén gúnyolódott
Jánosi Gergő nem távozik, pedig már több mint húszezren követelik.
Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója
A Gyurcsány-kormány idején miniszteri biztos volt.
Ezer sebből vérzik a budapesti közösségi költségvetés
Karácsony Gergely pénzhiányra hivatkozik, de a város díszberuházásokra és baráti szervezetek támogatására költ.
Szánalmas magyarázkodásba kezdett Ruszin-Szendi Romulusz a sorkatonaságról
A bukott vezérkari főnök a korábbi kijelentésével ellentétben most azt állítja, nem állítanák vissza a sorkötelességet.