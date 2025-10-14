Videón, amint elkapják a rendőrök a férfit, aki ellen ötszörös körözés volt érvényben

Az egyik utas, a 32 éves Sz. Krisztián először testvére adatait diktálta be, így próbálta megúszni a felelősségre vonást – öt aktív körözés volt érvényben vele szemben. A Karcagi Rendőrkapitányság és a Szolnoki Törvényszék különböző szabálysértési ügyek miatt összesen 423 400 forint pénzbírságot szabott ki rá, amelyet nem fizetett be, ezért büntetését összesen 215 nap elzárásra változtatták. Emellett a Karcagi Járásbíróság is a körözését rendelte el.