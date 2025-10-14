Körözi a rendőrség az ismeretlen helyen tartózkodó Magda Balázst – adta hírül a rendőrségi portál.
Gyógyszeres kezelésre szoruló férfi tűnt el Budapesten + fotó
Aki tud, segítsen!
Egyelőre annyit lehet tudni, hogy a 33 éves férfi október 14-én, kedden reggel egy VII. kerületi egészségügyi intézményből ismeretlen helyre távozott.
Orvosi segítségre szorulhat, a rendőrök jelenleg is keresik – hangúlyozták.
Magda Balázs körülbelül 175 centiméter magas, barna hajú, szakállas. Eltűnésekor kék pólót és sötét melegítőnadrágot viselt. A rendőrök arra kérnek, hogy ha bárki tud valamit a férfi hollétéről, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
