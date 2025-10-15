Százötvenezer forintos kölcsönt fizetett vissza tizenhárom éven át az encsi nő, hétmillió volt a kamat

A vádirat szerint a vádlottak házastársak, akik 2016. év végén, illetőleg 2017. év elején a velük azonos borsodi településen lakó, anyagilag kiszolgáltatott helyzetű nőnek három alkalommal, esetenként ötven, összesen százötvenezer forintot adtak kölcsön, amelynek többszörösét követelték vissza tőle.

A sértettnek 2018. január hónaptól 2023. decemberéig havonta százezer forint törlesztőrészletet kellett megfizetnie. A pénzért a vádlottak külön-külön mentek el hozzá. 2023. decemberében a sértett már közölte, hogy mindent kifizetett, mire a férfi vádlott azt mondta, hogy egészen 2029. év végéig kell fizetnie, havonta százezer forintot, majd megfenyegette, hogy ő bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg neki a pénzét. A sértett családtagjai végül is nem engedték, hogy továbbra is fizessen. A vádlottak az eltelt időszakban több mint hétmillió forint kamatot fizettettek meg vele.