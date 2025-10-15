pénzforintvádlott

Százötvenezer forintos kölcsönt fizetett vissza tizenhárom éven át az encsi nő, hétmillió volt a kamat

Havi százezret törlesztett.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 15. 12:03
Illusztráció Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vádat emelt egy férfi és egy nő ellen az Encsi Járási Ügyészség, akik tizenhárom éven keresztül követelték vissza az egyszeri százötvenezer forintos kölcsönt.

A vádirat szerint a vádlottak házastársak, akik 2016. év végén, illetőleg 2017. év elején a velük azonos borsodi településen lakó, anyagilag kiszolgáltatott helyzetű nőnek három alkalommal, esetenként ötven, összesen százötvenezer forintot adtak kölcsön, amelynek többszörösét követelték vissza tőle.

A sértettnek 2018. január hónaptól 2023. decemberéig havonta százezer forint törlesztőrészletet kellett megfizetnie. A pénzért a vádlottak külön-külön mentek el hozzá. 2023. decemberében a sértett már közölte, hogy mindent kifizetett, mire a férfi vádlott azt mondta, hogy egészen 2029. év végéig kell fizetnie, havonta százezer forintot, majd megfenyegette, hogy ő bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg neki a pénzét. A sértett családtagjai végül is nem engedték, hogy továbbra is fizessen. A vádlottak az eltelt időszakban több mint hétmillió forint kamatot fizettettek meg vele.

Az ügyészség a vádlottak közül a büntetett előéletű férfival szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, a szintén büntetett előéletű nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu