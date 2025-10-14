gyermekcsecsemőnógrádpuszi

Megszólaltak a salgótarjáni halott csecsemő szülei + videó

Puszit adott neki testvére, de nagyon hideg volt az arca.

Meghalt egy másfél hónapos csecsemő Salgótarjánban. A kisfiúra a nővére talált rá holtan, azt vette észre, hogy a baba arca jéghideg és nem vesz levegőt. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. 

Reggel felkeltek, a nagyobb testvér odament a másfél hónapos csecsemőhöz, hogy puszit adjon neki. Ő szólt a szülőknek, hogy nagyon hideg a baba arca. Ekkor vette észre az édesanya, hogy a gyermek már nem él – részletezte a Tényeknek. Az édesapa azt mondta, amikor próbálta újraéleszteni a gyermeket, barna váladék jött ki az orrából, de érezte, hogy addigra már beállt a hullamerevség. 

A szülők arról is beszámoltak, hogy korábban többször is kórházba vitték a másfél hónapos csecsemőt, mert többször is feltűnt nekik, hogy fullad a gyermek, azonban hazaküldték őket azzal, hogy a csecsemőnek orrgaratgyulladása van. A háttérben bölcsőhalál is állhat, aminek semmi előzménye nincs. A gyermekorvos szerint az egyetlen lehetőség a légzésfigyelő használata, így azonnal el lehet kezdeni az újraélesztést hasonló esetekben. 

Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az eset körülményeit közigatgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálják. 


