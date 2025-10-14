Megszólaltak a salgótarjáni halott csecsemő szülei + videó

Reggel felkeltek, a nagyobb testvér odament a másfél hónapos csecsemőhöz, hogy puszit adjon neki. Ő szólt a szülőknek, hogy nagyon hideg a baba arca. Ekkor vette észre az édesanya, hogy a gyermek már nem él – részletezte a Tényeknek. Az édesapa azt mondta, amikor próbálta újraéleszteni a gyermeket, barna váladék jött ki az orrából, de érezte, hogy addigra már beállt a hullamerevség.

A szülők arról is beszámoltak, hogy korábban többször is kórházba vitték a másfél hónapos csecsemőt, mert többször is feltűnt nekik, hogy fullad a gyermek, azonban hazaküldték őket azzal, hogy a csecsemőnek orrgaratgyulladása van. A háttérben bölcsőhalál is állhat, aminek semmi előzménye nincs. A gyermekorvos szerint az egyetlen lehetőség a légzésfigyelő használata, így azonnal el lehet kezdeni az újraélesztést hasonló esetekben.