Megszólaltak a salgótarjáni halott csecsemő szülei + videó

Meghalt egy másfél hónapos csecsemő Salgótarjánban. A kisfiúra a nővére talált rá holtan, azt vette észre, hogy a baba arca jéghideg és nem vesz levegőt. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.
Reggel felkeltek, a nagyobb testvér odament a másfél hónapos csecsemőhöz, hogy puszit adjon neki. Ő szólt a szülőknek, hogy nagyon hideg a baba arca. Ekkor vette észre az édesanya, hogy a gyermek már nem él – részletezte a Tényeknek. Az édesapa azt mondta, amikor próbálta újraéleszteni a gyermeket, barna váladék jött ki az orrából, de érezte, hogy addigra már beállt a hullamerevség.
A szülők arról is beszámoltak, hogy korábban többször is kórházba vitték a másfél hónapos csecsemőt, mert többször is feltűnt nekik, hogy fullad a gyermek, azonban hazaküldték őket azzal, hogy a csecsemőnek orrgaratgyulladása van. A háttérben bölcsőhalál is állhat, aminek semmi előzménye nincs. A gyermekorvos szerint az egyetlen lehetőség a légzésfigyelő használata, így azonnal el lehet kezdeni az újraélesztést hasonló esetekben.
További Belföld híreink
Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az eset körülményeit közigatgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálják.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Átverte jótevőjét és 49 millió forintot sikkasztott el egy orosházi nő
Üzletszerű csalás miatt ítélték el.
A kormány célja egy magas szinten digitalizált haderő kialakítása
A kormány célja, hogy XXI. századi színvonalú, magas szinten digitalizált, az emberre még jobban vigyázó, és a védelem érdekében a technológiát mozgósító hadereje legyen Magyarországnak – jelentette ki a honvédelmi miniszter.
Mentőhelikoptert is riasztottak a súlyos baleset sérültjeihez
A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a sérülteket.
Így mondhatja el a véleményét weboldalunkon a legfontosabb közéleti témákban
Számítunk a véleményére!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Átverte jótevőjét és 49 millió forintot sikkasztott el egy orosházi nő
Üzletszerű csalás miatt ítélték el.
A kormány célja egy magas szinten digitalizált haderő kialakítása
A kormány célja, hogy XXI. századi színvonalú, magas szinten digitalizált, az emberre még jobban vigyázó, és a védelem érdekében a technológiát mozgósító hadereje legyen Magyarországnak – jelentette ki a honvédelmi miniszter.
Mentőhelikoptert is riasztottak a súlyos baleset sérültjeihez
A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a sérülteket.
Így mondhatja el a véleményét weboldalunkon a legfontosabb közéleti témákban
Számítunk a véleményére!