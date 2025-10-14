Matraccal takarták el az elásott holttestet, hónapokig nem került elő a különös kegyetlenséggel meggyilkolt férfi

A bíróság közleményében azt írták, hogy a két vádlott és a sértett a bűntény idején együtt italozott, és tudatmódosító szert is fogyasztott. Az elsőrendű vádlott felszólította a sértettet, hogy vágjon a tüzeléshez fát, és megfenyegette, hogy ha nem teszi, akkor megveri, majd a társával távozott. Amikor visszatérésük után látták, hogy a sértett nem tett eleget a felszólításnak, az elsőrendű vádlott szidalmazni, majd társával ütlegelni kezdte a férfit. Társa egy ütés után abbahagyta a bántalmazást, de az elsőrendű vádlott testszerte ököllel, majd egy fadarabbal ütötte, rugdosta, és a mellkasán meg is taposta a sértettet.