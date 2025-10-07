Gyanús lett a szomszédoknak, hogy egy ideje nem látták a 68 éves férfit, igazuk is lett

A rendőrök a helyszínen többszöri felszólításra sem kaptak választ, ezért bementek a házba, és egy sérült férfit találtak az ágyban fekve. Azonnal megkezdték az elsődleges életmentést, és a Police Medic képzésen elsajátított ismereteiket felhasználva stabilizálták a férfi állapotát, aki életveszélyes sérülést okozott magának.