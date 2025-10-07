  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Gyanús lett a szomszédoknak, hogy egy ideje nem látták a 68 éves férfit, igazuk is lett
életveszélyesszomszédágybanállapot

Gyanús lett a szomszédoknak, hogy egy ideje nem látták a 68 éves férfit, igazuk is lett

Tényleg gyanús volt.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 10. 07. 16:54
rendőrautó
illusztráció Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bükkábrányi Rendőrőrsének munkatársai október 1-jén kora délután mentek Sályra, miután a szomszéd bejelentette, hogy egy ideje nem látta idős szomszédját, és attól tart, hogy baj történt vele – adta hírül a rendőrségi portál.

A rendőrök a helyszínen többszöri felszólításra sem kaptak választ, ezért bementek a házba, és egy sérült férfit találtak az ágyban fekve. Azonnal megkezdték az elsődleges életmentést, és a Police Medic képzésen elsajátított ismereteiket felhasználva stabilizálták a férfi állapotát, aki életveszélyes sérülést okozott magának.

A rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik kórházba szállították a 68 éves férfit további ellátás céljából. A gyors reagálásnak, a szakszerű rendőri beavatkozásnak és a figyelmes szomszédnak köszönhetően az idős férfi életben maradt – összegeztek. 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu