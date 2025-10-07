A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bükkábrányi Rendőrőrsének munkatársai október 1-jén kora délután mentek Sályra, miután a szomszéd bejelentette, hogy egy ideje nem látta idős szomszédját, és attól tart, hogy baj történt vele – adta hírül a rendőrségi portál.
Gyanús lett a szomszédoknak, hogy egy ideje nem látták a 68 éves férfit, igazuk is lett
Tényleg gyanús volt.
A rendőrök a helyszínen többszöri felszólításra sem kaptak választ, ezért bementek a házba, és egy sérült férfit találtak az ágyban fekve. Azonnal megkezdték az elsődleges életmentést, és a Police Medic képzésen elsajátított ismereteiket felhasználva stabilizálták a férfi állapotát, aki életveszélyes sérülést okozott magának.
A rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik kórházba szállították a 68 éves férfit további ellátás céljából. A gyors reagálásnak, a szakszerű rendőri beavatkozásnak és a figyelmes szomszédnak köszönhetően az idős férfi életben maradt – összegeztek.
