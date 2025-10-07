Akkora árvíz jöhet a szomszédos országban, hogy az oktatást is felfüggesztik

Rendkívüli

Száznegyven liter vízre számítanak négyzetméterenként.

Forrás: MTI2025. 10. 07. 14:17
illusztráció Fotó: Pijal Adhikari Forrás: MTI/EPA
Nem lesz tanítás szerdán Románia délkeleti térségében, ahol a katasztrófavédelem a várható heves esőzések miatt árvízre számít – közölte kedden az Agerpres hírügynökség.

Kedd estétől kezdődően Bukarestre és a fővárostól délre, illetve keletre található öt megyére harmadfokú, azaz vörös jelzésű riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a várható nagy mennyiségű – helyenként akár négyzetméterenként 120-140 litert is elérő – csapadék miatt. A Konstanca, Ialomiţa és Calarasi és Giurgiu megyei hatóságok bejelentették, hogy felfüggesztik az oktatást.

Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) Suceava, Botosani, Hargita, Maros, Kolozs, Fehér és Hunyad megyéből erősítést, valamint több mint 60 szivattyút és tucatnyi felfújható mentőcsónakot küldött a veszélyeztetett térségbe.

A bukaresti vízművek és a metróvállalat is nagy erőkkel készül az ítéletidőre.

A lakosokat arra figyelmeztették, hogy ne menjenek ki a házból azokon a településeken, amelyekre vörös riasztást adtak ki, kapcsolják be mobiltelefonjuk riasztófunkcióját és kövessék a hatóságok esetleges vészhelyzeti felhívásait, amelyeket a RO-Alert rendszer segítségével juttatnak el a veszélyeztetett térségben tartózkodóknak.

A Fekete-tenger felett örvénylő, Bulgáriát is sújtó Barbara-ciklon miatt kiadott vörös riasztás várhatóan csütörtök délutánig lesz érvényben Románia délkeleti térségében.


