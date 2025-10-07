Nem lesz tanítás szerdán Románia délkeleti térségében, ahol a katasztrófavédelem a várható heves esőzések miatt árvízre számít – közölte kedden az Agerpres hírügynökség.
Akkora árvíz jöhet a szomszédos országban, hogy az oktatást is felfüggesztik
Száznegyven liter vízre számítanak négyzetméterenként.
Kedd estétől kezdődően Bukarestre és a fővárostól délre, illetve keletre található öt megyére harmadfokú, azaz vörös jelzésű riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a várható nagy mennyiségű – helyenként akár négyzetméterenként 120-140 litert is elérő – csapadék miatt. A Konstanca, Ialomiţa és Calarasi és Giurgiu megyei hatóságok bejelentették, hogy felfüggesztik az oktatást.
Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) Suceava, Botosani, Hargita, Maros, Kolozs, Fehér és Hunyad megyéből erősítést, valamint több mint 60 szivattyút és tucatnyi felfújható mentőcsónakot küldött a veszélyeztetett térségbe.
További Külföld híreink
A bukaresti vízművek és a metróvállalat is nagy erőkkel készül az ítéletidőre.
A lakosokat arra figyelmeztették, hogy ne menjenek ki a házból azokon a településeken, amelyekre vörös riasztást adtak ki, kapcsolják be mobiltelefonjuk riasztófunkcióját és kövessék a hatóságok esetleges vészhelyzeti felhívásait, amelyeket a RO-Alert rendszer segítségével juttatnak el a veszélyeztetett térségben tartózkodóknak.
További Külföld híreink
A Fekete-tenger felett örvénylő, Bulgáriát is sújtó Barbara-ciklon miatt kiadott vörös riasztás várhatóan csütörtök délutánig lesz érvényben Románia délkeleti térségében.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Salis-ügy: Dömötör Csaba erős vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben
Ha Magyar Péter ott lett volna, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia. Azért, mert társaival véresre vert magyarokat a budapesti utcán – jelentette ki Dömötör Csaba.
Zelenszkij felesége és a csendes luxus
Az ukrán elnök felesége szeret öltözködni.
Megköttetett az alku: Brüsszel megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist+VIDEÓ
Ilaria Salist hősként ünnepelték.
Deutsch Tamás: A Tisza Párt sok tízezer magyar egyetemistára támad rá
Folytatódik a Tisza Párt botránysorozata.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Salis-ügy: Dömötör Csaba erős vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben
Ha Magyar Péter ott lett volna, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia. Azért, mert társaival véresre vert magyarokat a budapesti utcán – jelentette ki Dömötör Csaba.
Zelenszkij felesége és a csendes luxus
Az ukrán elnök felesége szeret öltözködni.
Megköttetett az alku: Brüsszel megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist+VIDEÓ
Ilaria Salist hősként ünnepelték.
Deutsch Tamás: A Tisza Párt sok tízezer magyar egyetemistára támad rá
Folytatódik a Tisza Párt botránysorozata.