Akkora árvíz jöhet a szomszédos országban, hogy az oktatást is felfüggesztik

Kedd estétől kezdődően Bukarestre és a fővárostól délre, illetve keletre található öt megyére harmadfokú, azaz vörös jelzésű riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a várható nagy mennyiségű – helyenként akár négyzetméterenként 120-140 litert is elérő – csapadék miatt. A Konstanca, Ialomiţa és Calarasi és Giurgiu megyei hatóságok bejelentették, hogy felfüggesztik az oktatást.

Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) Suceava, Botosani, Hargita, Maros, Kolozs, Fehér és Hunyad megyéből erősítést, valamint több mint 60 szivattyút és tucatnyi felfújható mentőcsónakot küldött a veszélyeztetett térségbe.