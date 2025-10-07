Kíváncsiak voltak, hogy melyik kutya az erősebb, ezért egymásnak eresztették őket a tinédzserek Hevesben + videó

A rendőrök mindhárom elkövetőt október 2-án fogták el. Egyiküket Egerben, ahol tanult, a másikat Heves vármegyében nagymamájánál, míg a harmadikat Budapesten. Mindegyiküknél kutatást hajtottak végre. A felvételen szereplő kutyákat ugyan nem találták meg, de két olyan ebet igen, amelyek rossz, lesoványodott állapotban voltak. A rendőrök az ebtartás szabályainak megszegése, valamint az állatok állapota miatt értesítették a kormányhivatalt, akik állatmentőkön keresztül intézkedtek a kutyák elszállításáról és megfelelő elhelyezésükről.

A tinédzsereket a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki tiltott állatviadal szervezése és állatkínzás miatt. A fiatalok vallomásukban elmondták, hogy csak arra voltak kíváncsiak, hogy melyik kutya az erősebb. Azóta mindkét eb meg is szökött tőlük.

Az eljárás során a fiatalkorúak szabadlábon védekeznek – közölte a rendőrség.