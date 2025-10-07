Feljelentés alapján büntetőeljárást indított a KR NNI Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya egy, a médiában szeptember végén megjelent videóval kapcsolatban, melyben fiatalok kutyákat uszítanak egymásnak – adta hírül a rendőrségi portál.
Kíváncsiak voltak, hogy melyik kutya az erősebb, ezért egymásnak eresztették őket a tinédzserek Hevesben + videó
Szabadlábon védekezhetnek.
A nyomozóknak sikerült azonosítani a felvételen szereplő fiatalokat, és azt is megállapították, hogy a videó hol készült, és azt ki rögzítette. A 15, 16 és 17 éves fiatal Heves vármegye egyik községében követte el a bűncselekményt. Míg ketten egymásnak ugrasztottak két kutyát, harmadik társuk ezt videóra vette. Az eddigi adatok szerint nem rendszeres, hanem egyszeri elkövetésről van szó.
A nyomozók azt is kiderítették, hogy a felvételen egy korábbi esemény szerepel, amit azonban nemrég tettek nyilvánossá a neten.
A rendőrök mindhárom elkövetőt október 2-án fogták el. Egyiküket Egerben, ahol tanult, a másikat Heves vármegyében nagymamájánál, míg a harmadikat Budapesten. Mindegyiküknél kutatást hajtottak végre. A felvételen szereplő kutyákat ugyan nem találták meg, de két olyan ebet igen, amelyek rossz, lesoványodott állapotban voltak. A rendőrök az ebtartás szabályainak megszegése, valamint az állatok állapota miatt értesítették a kormányhivatalt, akik állatmentőkön keresztül intézkedtek a kutyák elszállításáról és megfelelő elhelyezésükről.
A tinédzsereket a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki tiltott állatviadal szervezése és állatkínzás miatt. A fiatalok vallomásukban elmondták, hogy csak arra voltak kíváncsiak, hogy melyik kutya az erősebb. Azóta mindkét eb meg is szökött tőlük.
Az eljárás során a fiatalkorúak szabadlábon védekeznek – közölte a rendőrség.
