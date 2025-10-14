Nagy esőt nem hoz a következő hidegfront Magyarországra, viszont vasárnap és hétfő hajnalban az ország nagy részén már fagyhat – adta hírül az Időkép.
Kemény fagyot hoz magával a következő hidegfront
Ez már biztos.
A soron következő hidegfront az előrejelzés szerint szombaton észak, északnyugat felől érkezik, és bár komolyabb mennyiségű csapadékra nem lehet számítani, a szél feltámad. Közben a front mögött kitisztul az idő, vasárnap már napsütéses időre számíthatunk, míg a légmozgás mérséklődik. Emiatt nagyobb területen számíthatunk –1, –2 fokos fagyra, míg a fagyzugokban a –4, –5 fok sem zárható ki.
A maximumok azonban szombatig több helyen meghaladhatják a 15 fokot, vasárnapra azonban 10 és 15 fok közé esik vissza a csúcshőmérséklet. Az előrejelzés szerint a hétfő még fagyosan indul, azonban a jövő hétre melegebb időt várnak.
