Kemény fagyot hoz magával a következő hidegfront

A soron következő hidegfront az előrejelzés szerint szombaton észak, északnyugat felől érkezik, és bár komolyabb mennyiségű csapadékra nem lehet számítani, a szél feltámad. Közben a front mögött kitisztul az idő, vasárnap már napsütéses időre számíthatunk, míg a légmozgás mérséklődik. Emiatt nagyobb területen számíthatunk –1, –2 fokos fagyra, míg a fagyzugokban a –4, –5 fok sem zárható ki.