Kemény fagyot hoz magával a következő hidegfront

Ez már biztos.

Magyar Nemzet
Forrás: Időkép2025. 10. 14. 18:08
Debrecen, 2025. október 14. Őszi színekben pompázó fa Debrecenben 2025. október 14-én. időjárás,ősz MTI/Czeglédi Zsolt
illusztráció Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nagy esőt nem hoz a következő hidegfront Magyarországra, viszont vasárnap és hétfő hajnalban az ország nagy részén már fagyhat – adta hírül az Időkép.

A soron következő hidegfront az előrejelzés szerint szombaton észak, északnyugat felől érkezik, és bár komolyabb mennyiségű csapadékra nem lehet számítani, a szél feltámad. Közben a front mögött kitisztul az idő, vasárnap már napsütéses időre számíthatunk, míg a légmozgás mérséklődik. Emiatt nagyobb területen számíthatunk –1, –2 fokos fagyra, míg a fagyzugokban a –4, –5 fok sem zárható ki.

A maximumok azonban szombatig több helyen meghaladhatják a 15 fokot, vasárnapra azonban 10 és 15 fok közé esik vissza a csúcshőmérséklet. Az előrejelzés szerint a hétfő még fagyosan indul, azonban a jövő hétre melegebb időt várnak.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

