Szentkirályi Alexandra: Tiltakozzunk az adóemelések ellen!

A budapesti Fidesz elnöke közösségi oldalán kiállt a Tisza adóemelési tervei ellen.

Szentkirályi Alexandra a Békemenet résztvevőivel (Fotó: MARTON KOVACS/Facebook)

Szentkirályi Alexandra azt írta:

Bár a Tisza szerint nem szabad erről beszélni – különben megbuknak –, így is minden hétre jut egy újabb kiszivárgott Tisza-adó.

Többkulcsos adó – ami több százezer forinttal vágná meg a magyarokat évente –, háromszoros társasági adó, vagyonadó, a rezsicsökkentés eltörlése és újabban a Nők 40 megszüntetése és a nyugdíjba vonult nők büntetése – sorolta a frakcióvezető azokat az adónemeket, amelyek bevezetésével fenyeget a Tisza esetleges hatalomra kerülése esetén.

Szentkirályi rámutatott: ismerjük már a régi baloldali receptet, amely csak elvenne, megsarcolna, megszorítana.

Mi ezzel szemben hisszük, hogy a magyar emberek munkáját megbecsülni kell, és nem büntetni.

Tiltakozzunk az adóemelések ellen!

A nemzeti konzultáción mondjuk el együtt, hogy nem kérünk a munka és a teljesítmény büntetéséből, nem kérünk az adóemelésekből

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.