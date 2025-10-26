Szentkirályi Alexandra: Tiltakozzunk az adóemelések ellen!

A budapesti Fidesz elnöke közösségi oldalán kiállt a Tisza adóemelési tervei ellen.
Szentkirályi Alexandra azt írta:
Bár a Tisza szerint nem szabad erről beszélni – különben megbuknak –, így is minden hétre jut egy újabb kiszivárgott Tisza-adó.
Többkulcsos adó – ami több százezer forinttal vágná meg a magyarokat évente –, háromszoros társasági adó, vagyonadó, a rezsicsökkentés eltörlése és újabban a Nők 40 megszüntetése és a nyugdíjba vonult nők büntetése – sorolta a frakcióvezető azokat az adónemeket, amelyek bevezetésével fenyeget a Tisza esetleges hatalomra kerülése esetén.
Szentkirályi rámutatott: ismerjük már a régi baloldali receptet, amely csak elvenne, megsarcolna, megszorítana.
Mi ezzel szemben hisszük, hogy a magyar emberek munkáját megbecsülni kell, és nem büntetni.
Tiltakozzunk az adóemelések ellen!
A nemzeti konzultáción mondjuk el együtt, hogy nem kérünk a munka és a teljesítmény büntetéséből, nem kérünk az adóemelésekből
– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.